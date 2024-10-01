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大谷翔平本季奪「10冠頭銜」！美聯、國聯都拿全壘打王史上第4人

記者黃建霖/綜合報導

▲洛杉磯道奇隊例行賽結束，球隊日籍球星大谷翔平今（1）日確定拿下全壘打、打點雙冠王，另外根據日本媒體《體育報知》統計，大谷還在其他10個統計項目中保持聯盟第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊例行賽結束，球隊日籍球星大谷翔平今（1）日確定拿下全壘打、打點雙冠王，另外根據日本媒體《體育報知》統計，大谷還在其他10個統計項目中保持聯盟第一。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯道奇隊例行賽結束，球隊日籍球星大谷翔平今（1）日確定拿下全壘打、打點雙冠王，另外根據日本媒體《體育報知》統計，大谷還在其他10個統計項目中保持聯盟第一，該媒體也驚嘆他在右手肘開刀後的第一個賽季就拿下了10個冠軍頭銜，完全達到了人們對於他專注在打者定位後的期待。

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大谷翔平全壘打、打點雙冠王　日媒稱：本季取得10冠頭銜

大谷翔平繼去年效力美聯的天使隊後，再次拿下全壘打王頭銜，成為第一位連續2年獲得全壘打王的日本球員，也是史上第4位在兩個不同聯盟中獲得全壘打王的球員。儘管大谷最終未能拿下打擊王、錯失了成為87年來首次奪得國聯三冠王的機會，但他是第一位拿下打點王的日本球員。

大谷翔平本季在10項打擊數據上排名第一，除了全壘打和打點外，還有得分、上壘率、長打率、OPS、壘打數、長打數、ISO和全壘打率也都笑傲聯盟。而此外他在打擊率、盜壘、安打、保送、敬遠四壞球等項目排在聯盟第二。

打者大谷締造50轟50盜　球迷：為自己是日本人而感到高興和自豪

由於去年9月接受了右肘手術，大谷翔平本賽季無法投球，完全專注於打擊上。他也沒有讓外界失望，創造了很多歷史，包括成為史上第6、也是最快達成「40轟40盜」和第一位達成「50轟50盜」的球員。

網路上也有許多球迷對於大谷翔平本賽季例行賽的總成就感到驚嘆，有人祈禱「希望他能夠在不受傷的情況下度過他的職業生涯」，也有日本球迷直言「為自己是日本人而感到高興和自豪」，也有人說：「已經沒有必要再討論MVP是誰了」。

◇大谷翔平本季打擊成績統整

◇聯盟第一

⚾ 全壘打：54

⚾ 打點：130

⚾ 得分：1134

⚾ 上壘率：390

⚾ 長打率：.646

⚾ OPS：1.036

⚾ 長打：99

⚾ 壘打數：411

⚾ ISO：.336

⚾ 全壘打率：11.78

◇排名第2

打擊率：3成10

盜壘：59

安打：197

保送：81

敬遠四壞球：10

▲洛杉磯道奇隊國聯西區封王，大谷翔平在大聯盟生涯首次挑戰季後賽，兩位前輩上原浩治和能見篤史近期在節目上談到這件事，也給出看法和建議。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊國聯西區封王，大谷翔平在大聯盟生涯首次挑戰季後賽，兩位前輩上原浩治和能見篤史近期在節目上談到這件事，也給出看法和建議。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷單場4打數1安打，還有1盜壘，以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷單場4打數1安打，還有1盜壘，以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。（圖／美聯社／達志影像）

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