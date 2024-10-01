大谷翔平本季奪「10冠頭銜」！美聯、國聯都拿全壘打王史上第4人

洛杉磯道奇隊例行賽結束，球隊日籍球星大谷翔平今（1）日確定拿下全壘打、打點雙冠王，另外根據日本媒體《體育報知》統計，大谷還在其他10個統計項目中保持聯盟第一，該媒體也驚嘆他在右手肘開刀後的第一個賽季就拿下了10個冠軍頭銜，完全達到了人們對於他專注在打者定位後的期待。
大谷翔平全壘打、打點雙冠王 日媒稱：本季取得10冠頭銜
大谷翔平繼去年效力美聯的天使隊後，再次拿下全壘打王頭銜，成為第一位連續2年獲得全壘打王的日本球員，也是史上第4位在兩個不同聯盟中獲得全壘打王的球員。儘管大谷最終未能拿下打擊王、錯失了成為87年來首次奪得國聯三冠王的機會，但他是第一位拿下打點王的日本球員。
大谷翔平本季在10項打擊數據上排名第一，除了全壘打和打點外，還有得分、上壘率、長打率、OPS、壘打數、長打數、ISO和全壘打率也都笑傲聯盟。而此外他在打擊率、盜壘、安打、保送、敬遠四壞球等項目排在聯盟第二。
打者大谷締造50轟50盜 球迷：為自己是日本人而感到高興和自豪
由於去年9月接受了右肘手術，大谷翔平本賽季無法投球，完全專注於打擊上。他也沒有讓外界失望，創造了很多歷史，包括成為史上第6、也是最快達成「40轟40盜」和第一位達成「50轟50盜」的球員。
網路上也有許多球迷對於大谷翔平本賽季例行賽的總成就感到驚嘆，有人祈禱「希望他能夠在不受傷的情況下度過他的職業生涯」，也有日本球迷直言「為自己是日本人而感到高興和自豪」，也有人說：「已經沒有必要再討論MVP是誰了」。
◇大谷翔平本季打擊成績統整
◇聯盟第一
⚾ 全壘打：54
⚾ 打點：130
⚾ 得分：1134
⚾ 上壘率：390
⚾ 長打率：.646
⚾ OPS：1.036
⚾ 長打：99
⚾ 壘打數：411
⚾ ISO：.336
⚾ 全壘打率：11.78
◇排名第2
打擊率：3成10
盜壘：59
安打：197
保送：81
敬遠四壞球：10
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大谷翔平繼去年效力美聯的天使隊後，再次拿下全壘打王頭銜，成為第一位連續2年獲得全壘打王的日本球員，也是史上第4位在兩個不同聯盟中獲得全壘打王的球員。儘管大谷最終未能拿下打擊王、錯失了成為87年來首次奪得國聯三冠王的機會，但他是第一位拿下打點王的日本球員。
大谷翔平本季在10項打擊數據上排名第一，除了全壘打和打點外，還有得分、上壘率、長打率、OPS、壘打數、長打數、ISO和全壘打率也都笑傲聯盟。而此外他在打擊率、盜壘、安打、保送、敬遠四壞球等項目排在聯盟第二。
打者大谷締造50轟50盜 球迷：為自己是日本人而感到高興和自豪
由於去年9月接受了右肘手術，大谷翔平本賽季無法投球，完全專注於打擊上。他也沒有讓外界失望，創造了很多歷史，包括成為史上第6、也是最快達成「40轟40盜」和第一位達成「50轟50盜」的球員。
網路上也有許多球迷對於大谷翔平本賽季例行賽的總成就感到驚嘆，有人祈禱「希望他能夠在不受傷的情況下度過他的職業生涯」，也有日本球迷直言「為自己是日本人而感到高興和自豪」，也有人說：「已經沒有必要再討論MVP是誰了」。
◇大谷翔平本季打擊成績統整
◇聯盟第一
⚾ 全壘打：54
⚾ 打點：130
⚾ 得分：1134
⚾ 上壘率：390
⚾ 長打率：.646
⚾ OPS：1.036
⚾ 長打：99
⚾ 壘打數：411
⚾ ISO：.336
⚾ 全壘打率：11.78
◇排名第2
打擊率：3成10
盜壘：59
安打：197
保送：81
敬遠四壞球：10