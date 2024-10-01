大谷翔平球衣賣翻！連兩年銷售排行MLB第一　比洋基「法官」還紅

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▲道奇日籍巨星大谷翔平差點就可以拿下三冠王，表現亮眼。（圖／美聯社／達志影像）。

大谷翔平球衣賣翻天！MLB美國職棒洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平，大聯盟今天公布球衣銷售排行，由Nike製作的球衣，受到球迷歡迎，道奇隊中共有4人進入球衣銷售排行榜前20名，包含大谷翔平、Betts外，明星一壘手Freddie Freeman排第18名、道奇強投Clayton Kershaw排第19名。大谷今年跟道奇隊簽下10年7億美元，約（220億台幣）的天價合約，不但帶來更多經濟效益，大谷也能讓道奇隊的贊助商變更多，也因此大谷創造的成績，跟收入成正比。此外，大都會球星Francisco Lindor排第五，勇士Ronald Acuña Jr排第六。洋基Juan Soto排第七，太空人球星Jose Altuve排第八，教士小Fernando Tatis Jr.排第九。第十則為紅雀球星Nolan Arenado。大都會球星Pete Alonso排球衣銷售排行榜第15名，這是他自2022年之後再度進入前20名內。而球衣銷售排行榜前20名的選手共來自6個不同的國家，分別是日本、加拿大、多明尼加、波多黎各、美國、委內瑞拉，然而不只日本，美國還有其他亞洲國家，都對大谷球衣很有興趣。事實上，台灣也有不少店家跟網路代購進行大谷球衣販售，也可能因為這樣刺激銷量，讓大谷的經濟效益更高。