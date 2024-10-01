颱風天看屋抓漏！房仲怨「怪人一堆」　張旭嵐：當心碰上土石流

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▲房仲直呼颱風天看屋很危險，想抓漏，只要等大雨或颱風天後，再檢視屋內是否有水漬就可以了。（示意圖／NOWnews資料照片）

▲房屋滲漏水會留下痕跡，雨天過後檢視就能發現端倪，沒必要特別挑颱風天看屋。（圖／NOWnews資料照片）

今年第18號颱風山陀兒今（1）日已轉為強颱，據氣象署資料，週二高雄、屏東、台東、花蓮進入暴風圈，周三至周四全台各地須防強風豪雨，然而，卻有人想挑在颱風天看屋，一名房仲向《NOWnews》表示，「颱風天看房子有沒有漏水，不知道是哪個天才在網路上教的，呼籲大家別再蠢了，颱風天很危險，沒事待在家裡就好了！」根據氣象署資料指，山陀兒颱風今天8時，中心位置高雄的西南方約220公里的海面上，以每小時4轉10公里速度，向北轉北北東移動，近中心最大風速達到每秒55公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑80公里。房仲表示，「幾年前開始，好像某位名嘴說颱風天看房子，最能看出漏水，後來時不時就有人特別喜歡約再颱風天看房子，怪人一大堆，事實上，想看有沒有漏，在大雨或颱風天後，觀察屋內易漏水處有沒有水漬就可以了，根本沒必要頂著風險看。」他還提到，「有一次狂風暴雨，客人堅持看房子，我也是捨命陪君子，開車前往現場，結果客人騎機車、半路拋錨，又轉搭計程車，看著他全身濕，真的不知道哪個白癡教的，有夠危險。」台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「颱風天不建議看屋，不僅路程危險，若是不熟悉的區域，還有可能遇到土石流，想看滲漏水與否，其實只要在雨天過後即可。」她說明，房屋若會因雨發生滲漏水，基本上都會留下膨脹痕跡、水痕、水漬等痕跡，且不會在豪大雨或颱風過後一、兩天內消失，所以只要選在風雨較緩的隔日賞屋，就能初步確認。張旭嵐指出，「門窗接縫處、陽台外推處、社區建築內外牆面、排水管都是特別需要留意的地方，如果是頂樓，則要到天台上觀察排水情況，避免遇到積水或滲漏情況。」另外，她也提醒，「過去買賣案例中，有些糾紛是來自於前屋主用『裝潢』掩蓋滲漏水事實，倘若中意的房子，明顯裝潢不久，須打開天花板維修孔等，仔細查看，當然，若找『懂行』的朋友或可信任之房仲協助檢查也是種做法。」