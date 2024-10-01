新北市淹水地圖！全市12區「板橋、中永和」都中　房價照樣漲上去

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▲全球氣候變遷劇烈，政府的排水設施有極限，憂心者可避免購買低窪區域房子。（圖／翻攝新北市府網站）

▲新北市易淹水12行政區，房價3年漲幅12%起，其中，「林口、五股、中和、三重、土城」漲幅最誇張。（圖／全向科技房產中心提供）





強颱「山陀兒」步步緊逼台灣，據新北市天然災害潛勢地圖，市內共12行政區為淹水一級警戒區，只要降雨超過300毫米，就有淹水可能，新北市第一環的板橋、中永和也在名單內，有趣的是，這麼會淹，房價卻連攀漲，3年內皆有1~2成的漲幅。根據新北市天然災害潛勢地圖，淹水降雨一級警戒值，日降雨量超過300毫米有樹林、蘆洲、泰山、新莊、板橋、永和、土城、三重、中和、林口；超過250毫米的有五股。換句話說，新北市有超過1/3的行政區，只要日降雨量超過300毫米，就有淹水可能。近年全球氣候變遷劇烈，台灣更是雨彈狂炸，每每發生「淹水」，中央、地方縣市府皆以「瞬間降雨量經常高於原先設計的排水量」回應，防洪排水設施之極限，雨水下水道可容納每小時78.8/mm的雨量，若時雨量超過78.8/mm就容易造成短暫積淹水現象，下水道排水功能如果正常，積水就會迅速退去。據新北市府資料，新北市有十大低窪區域，包括新莊三泰路；土城金城路與和平路口、承天路4巷8巷；中和忠孝路2巷；永和永利路、永貞路口；新店復興路32號~80巷一帶；板橋板橋國中；三重三重高中；淡水環球經貿園區中正東路二段69號前；三峽大義路、三樹路口。據實價登錄，淹水12行政區，近3年房價漲幅12~32%不等，其中，「林口、五股、中和、三重、土城」漲幅最大，22%起跳，林口最誇張，漲幅達32%。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，潛勢區不代表一定會淹，如果排水設施有做好，只是短暫積水，對於房價影響不大，但如果是長年淹水，排水設施遲未改善，如永和國光路，出了名會淹，又或者如二重區域，本就地處低窪，屬於傳統洪氾區，就要注意。如果在意住家淹水機率，建議民眾購屋前，可上新北市水利局網站查詢，包括「潛勢區、低窪區、洪氾區」等，仔細查詢、審慎評估，才不會花大錢買房子，卻換來一肚子氣。