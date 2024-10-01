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▲台中近年房價飆漲驚人，精華區新建案單價已站上5字頭，也帶動傳統低價區走揚。（圖／中信房屋提供）

▲台中海線四雄新建案房價站上2字頭，但低窪區淹水問題仍未徹底解決。（圖／中信房屋提供）

強颱「山陀兒」步步緊逼台灣，台中海線有不少行政區地勢低窪，被列入「淹水潛勢風險區」，但進年台中房市發達，如海線四雄「沙鹿、清水、梧棲、龍井」，雖有淹水風險，房價依舊直挺走揚，3年漲幅4.4%~22.2%。中信房屋研展室副理莊思敏表示，「海線房價雖然有走揚，但仍比市中心精華區便宜不少，也不算特別奇怪。」據水利署及實價登錄資料，台中市海線四雄皆屬於淹水高風險區域，但近3年房價都有明顯上漲，其中，沙鹿漲幅最為驚人、達22.2%，緊隨其後的是龍井21.1%、清水10.2%、梧棲4.4%。據實價登錄「預售案」資料，今年Q1，台中不少行政區均單價都在4字頭以上，如西屯69.6萬、北屯53.1萬、南屯52.8萬、南區50.4萬、烏日41.7萬；低於4字頭的有，大里37.3萬、太平36.9萬、沙鹿34.8萬、梧棲25.4萬。莊思敏表示，台中房市建設利多不斷，捷運軌道、台中港計畫等，加上北部建商南下炒房，與在地建商搶地推案，精華區房價飆升，隨市府重大建設向外擴散，房市戰區也不斷擴大到傳統郊區，海線四雄房價相對便宜不少，熱度也扶搖直上。進一步觀察海線四雄現在新建案成交均單價，統計至今年9月，沙鹿28.6萬/坪、龍井23.5萬/坪、清水20.6萬/坪、梧棲21.2萬/坪，明顯比今年Q1又攀升一節，1字頭消失，通通都破2字頭。莊思敏指出，台中市府近年推動「南山截水溝計畫」，有一定程度緩解淹水問題，但無論政府排水設施做的再好，亦有其極限，即使短時間內能迅速排水，一旦淹水，汽車、家具等損失依舊難以避免，購屋族若有興趣在低窪區購屋，建議應先多查詢路段淹水紀錄等，才不會等到淹水降臨時後悔莫及。