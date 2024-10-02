山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）來襲，南部成山陀兒風雨第一排，大家都怕七月中凱米颱風帶來的淹水噩夢重新降臨。高雄市豪宅林立的美術館特區出現「汽車防淹水神器」，整台車被用大塑膠袋包起來引發討論。防淹水神器有用嗎？汽車達人直言：「水會鑽！」包再密還是有縫，只要水淹超過輪胎1/4到1/3高度，就沒救了。
街頭驚見「大塑膠袋打包車」 網虧：被劃破秒變湯包
原PO在臉書公開社團「路上觀察學院」分享，高雄上次淹水的美術館特區街頭，出現「大塑膠袋打包車」引發討論，網友紛紛留言「包起來之後，他應該很期待淹水」、「要是淹起來，也是有可能被樹枝漂浮的雜物劃破袋子，變成湯包」、「袋子被刮破就陣亡了」。
貼文也釣出一堆「汽車防淹水神器」業者，分享各自網購連結。實際上Google搜尋，網購平台確實有不少打著「汽車防淹水神器」之名的產品，關鍵字強調「防淹水神器」、「颱風暴雨有備無患」、「密封防泡水」，長約700公分、寬約400公分，售價超過2000元。不少網友一看價格直搖頭，虧說：「妥妥的智商稅！」
防淹水神器有用嗎？達人：包得再密都沒用
防淹水神器有用嗎？汽車達人、Car浮浪共同創辦人蔡至兼告訴《NOWnews今日新聞》說，從照片來看，就算整車全包起來，「一旦滅頂還是沒救」！而且「汽車防水包」裡面仍有空氣，他直言「水會鑽」，就算包得再密還是會有縫，更不用說有被刮破等風險。
蔡至兼指出，淹水高度至關重要，汽車底盤、車門緣邊都有走電線，加上排氣管高度，因此一旦車輛泡水，只要水深不要超過輪胎的1/4到1/3，車子還是有救。
至於電動車部分，蔡至兼說，雖然部分業者號稱防水，但實際情形都不好，加上多數電動車都把電池設在底盤，因此可救的淹水高度比燃油車還低，「電動車如果泡下去的話，那台車就毀了」。
汽車泡水怎麼辦？達人：水淹過排氣管，千萬別發動
蔡至兼指出，沒有百分百的汽車防淹水招數，只能在颱風、豪大雨來襲前，先把停在水門外的車輛開走，如果能停進立體停車場最好，擠不進去就盡量往高處停，切記不要停在樹下、招牌下或工地旁，以免遭掉落物波及受損。他提醒，汽車颱風洪水險以中古車殘值估價，理賠金額往往比想像得低很多，根本不夠用。
萬一愛車泡水該怎麼處理？蔡至兼表示，如果車子已經泡水了，尤其是水深超過輪胎的1/4到1/3高，或是淹過排氣管時，不要想先救車，就讓它淹吧，等水退後也不要發動，直接叫拖吊車，整車進廠處理，「（排氣管）一進水，你一發動水就跑進引擎，整台車就要大修，嚴重時甚至會直接報廢了」。
開車遇積水怎麼辦？達人：若需通行、腳踩著油門別放
蔡至兼也提醒，若是開車時遇積水，最好不要輕易涉險，一是怕打滑失控，二是難以識別積水深度及裡面是否有危險物、障礙物，一旦「ㄉㄧㄠˊ車」後果再嚴重。
不過，若是有突發狀況，一定得通過你研判深度尚可的積水時，蔡至兼強調：「要記得腳踩著油門不要放開，讓它順順地、慢慢地開過去，還是行得通的。」他說明，因為踩著油門時會持續排氣，水就不會從排氣管進去了。
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原PO在臉書公開社團「路上觀察學院」分享，高雄上次淹水的美術館特區街頭，出現「大塑膠袋打包車」引發討論，網友紛紛留言「包起來之後，他應該很期待淹水」、「要是淹起來，也是有可能被樹枝漂浮的雜物劃破袋子，變成湯包」、「袋子被刮破就陣亡了」。
貼文也釣出一堆「汽車防淹水神器」業者，分享各自網購連結。實際上Google搜尋，網購平台確實有不少打著「汽車防淹水神器」之名的產品，關鍵字強調「防淹水神器」、「颱風暴雨有備無患」、「密封防泡水」，長約700公分、寬約400公分，售價超過2000元。不少網友一看價格直搖頭，虧說：「妥妥的智商稅！」
防淹水神器有用嗎？達人：包得再密都沒用
防淹水神器有用嗎？汽車達人、Car浮浪共同創辦人蔡至兼告訴《NOWnews今日新聞》說，從照片來看，就算整車全包起來，「一旦滅頂還是沒救」！而且「汽車防水包」裡面仍有空氣，他直言「水會鑽」，就算包得再密還是會有縫，更不用說有被刮破等風險。
蔡至兼指出，淹水高度至關重要，汽車底盤、車門緣邊都有走電線，加上排氣管高度，因此一旦車輛泡水，只要水深不要超過輪胎的1/4到1/3，車子還是有救。
至於電動車部分，蔡至兼說，雖然部分業者號稱防水，但實際情形都不好，加上多數電動車都把電池設在底盤，因此可救的淹水高度比燃油車還低，「電動車如果泡下去的話，那台車就毀了」。
汽車泡水怎麼辦？達人：水淹過排氣管，千萬別發動
蔡至兼指出，沒有百分百的汽車防淹水招數，只能在颱風、豪大雨來襲前，先把停在水門外的車輛開走，如果能停進立體停車場最好，擠不進去就盡量往高處停，切記不要停在樹下、招牌下或工地旁，以免遭掉落物波及受損。他提醒，汽車颱風洪水險以中古車殘值估價，理賠金額往往比想像得低很多，根本不夠用。
萬一愛車泡水該怎麼處理？蔡至兼表示，如果車子已經泡水了，尤其是水深超過輪胎的1/4到1/3高，或是淹過排氣管時，不要想先救車，就讓它淹吧，等水退後也不要發動，直接叫拖吊車，整車進廠處理，「（排氣管）一進水，你一發動水就跑進引擎，整台車就要大修，嚴重時甚至會直接報廢了」。
開車遇積水怎麼辦？達人：若需通行、腳踩著油門別放
蔡至兼也提醒，若是開車時遇積水，最好不要輕易涉險，一是怕打滑失控，二是難以識別積水深度及裡面是否有危險物、障礙物，一旦「ㄉㄧㄠˊ車」後果再嚴重。
不過，若是有突發狀況，一定得通過你研判深度尚可的積水時，蔡至兼強調：「要記得腳踩著油門不要放開，讓它順順地、慢慢地開過去，還是行得通的。」他說明，因為踩著油門時會持續排氣，水就不會從排氣管進去了。