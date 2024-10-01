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▲六都9月與Q3買賣移轉棟數統計。（圖／住商機構提供）

據五都地政局統計，台北市9月買賣移轉棟數為2259棟，月減11.8%、年減11.8%；新北市買賣移轉棟數為5666棟，月減1.4%、年增6.8%；桃園市買賣移轉棟數為3857，月減18.4%、年減4.1%；台中市買賣移轉棟數為5033棟，月增0.7%、年增12.7%；台南市買賣移轉棟數為2213棟，月減11.8%、年增13%；五都總計9月買賣移轉棟數為1萬9028棟，月減7.4%、年增3.9%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，自8月起房市受銀行水位緊縮等因素衝擊，買氣大幅下滑，加上央行9月推出第七波房市管控措施，更讓市場買氣跌落谷底，致使各大都會區9月買氣冷淡不少。為何台中能逆勢成長？賴志昶指出，觀察台中市各行政區表現，以太平區達828棟表現最受矚目，創該區自2011年有統計以來單月最高紀錄，主因是在北屯、西屯等過去房市熱點高房價帶動之下，太平區有新光重劃區等房市熱門議題，吸引大咖建商進駐，且新案價僅約3~4字頭價位，與北屯、西屯等傳統熱門重劃區相比，如此「甜甜價」吸引年輕族群移入，儼然成為「首購天堂」，帶動區域買氣增長。觀察2024年Q3五都買賣移轉棟數表現，台北市Q3買賣移轉棟數達7,772棟，與去年同期相比成長11.6%；新北市Q3買賣移轉棟數達17,393棟，相較2023年Q3漲幅達16.1%；桃園市Q3買賣移轉棟數達13,577棟，與去年同期比較成長17.9%；台中市則達15,998棟，與2023年Q3相比漲幅28.6%；台南市則為7,039棟，相對2023年Q3成長11.7%；總計五都Q3買賣移轉棟數達61,779棟，與去年同期相比成長18.4%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，雖說與去年同期相比，第三季移轉棟數有不少增幅，但主因為去年房市買氣受「平均地權條例」修法衝擊，買氣瞬間下滑，而相對來說，今年則有新青安貸款帶動，買氣有不少增長。只是，央行已祭出第七波房市管控措施，各界預測下半年房市趨冷。徐佳馨指出，新青安優惠仍在，首購族群也不受央行這波打房影響，在剛性買盤持續加深支撐力道之下，下半年市場雖會量修，但價格仍朝穩漲局勢發展。