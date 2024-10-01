我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成海恩跟男友鄭賢奎2023年曾來台旅遊。（圖／成海恩IG）

▲成海恩人已在台灣。（圖／成海恩IG）

▲成海恩曾是空服員，目前專職YouTuber、網紅。（圖／成海恩IG）

▲成海恩（右）、鄭賢奎因為《換乘戀愛2》相識相戀。（圖／翻攝Naver）

山陀兒颱風來襲，北北基10月2日確定停班停課，南韓熱門戀愛綜藝節目《換乘戀愛2》參演者成海恩，剛好10月2日在台北有活動，她稍早在IG上傳抵台的照片，但隨著宣布放假，《NOWnews今日新聞》詢問主辦方是否延期，確定活動明天照常舉行，但不強求媒體冒風雨到場，成海恩也成為「台灣颱風天上班」的第二位韓星（）。台北市長蔣萬安宣布：「山陀兒颱風持續龜速移動，隨著颱風北轉、外圍環流也將逐漸影響北臺灣。考量基北北桃共同生活圈上班、就學的通勤安全，四位首長已經討論、取得共識，臺北市明天（10／2）暫停上班上課。根據中央氣象署資料，雖然山陀兒颱風北轉的時間延遲，臺北市預計明天下午開始就會受到外圍環流影響。除了風勢不容小覷，山區也有豪雨至豪大雨等級的雨勢，請大家務必提高警覺、做好防颱準備。」成海恩是南韓戀愛實境秀《換乘戀愛2》的人氣成員，節目最後跟鄭賢奎牽手成功，2人交往至今戀情穩定，去年（2023）10月也曾一起來台旅遊。相隔1年，成海恩再度來台，將於明（2）日出席台北代言活動，她稍早也在IG曬出搭機照，心情十分愉悅；沒想到卻碰上颱風，主辦方也表示活動如期舉行，但沒有強行媒體到場，這趟颱風天寶島行，想必會成為成海恩人生中難忘的工作經驗。事實上，成海恩並非第一個在颱風天來台上班的韓星，今年7月颱風凱米襲台時，薛仁雅也是無畏風雨現身高雄淹水的百貨公司，敬業完成精品開幕記者會。薛仁雅當時還用韓、英雙語發文關心粉絲，並附上狂風暴雨的影片，她先是跟接機的粉絲道歉：「在這樣的情況下還來機場的粉絲們，想著應該給你們準備的簽名，結果沒能拍照...真的很感激！」接著表示：「颱風越來越強了，大家還好嗎...？我非常想念你們，但希望你們能保持安全。」成海恩今年30歲，2017年任職大韓航空空服員，在成為空姐前，她也兼職當模特兒，直到出演《換乘戀愛2》後爆紅，節目結束後向航空公司辭職，改當網紅、YouTuber。她因為《換乘戀愛2》認識另一位素人鄭賢奎，節目中選擇彼此的2人，現實生活也在交往，驚豔不少觀眾，同時獲得滿滿祝福。