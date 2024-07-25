獨家／高雄百貨淹水！《社內相親》薛仁雅敬業迎戰　7保鑣守護她

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由於風雨過大，薛仁雅用韓、英雙語發文關心粉絲，並附上狂風暴雨的影片，她先是跟接機的粉絲道歉：「在這樣的情況下還來機場的粉絲們，想著應該給你們準備的簽名，結果沒能拍照...真的很感激！」接著表示：「颱風越來越強了，大家還好嗎...？我非常想念你們，但希望你們能保持安全。」
高雄地區今天停班停課，義享時尚廣場原定下午2點照常營業，猜測與精品開幕記者會有關，隨著風雨越來越強，商場下午決定休館，根據記者掌握消息，精品活動「關門照做」，薛仁雅也會配合出席，但位於一樓的活動場地淹水中，目前正在排除，她屆時會有6位保鑣隨行，1名女保鑣貼身保護。
薛仁雅是南韓女演員，但出道前，公司認為她「先成為歌手」的話，更能儘早當上演員，於是當了偶像練習生一段時間，因為薛仁雅也深信「歌手也是能演戲的」。在當了3年9個月的練習生後，她終於在2015年拿到演戲機會，於金秀賢、IU主演的電視劇《製作人的那些事》飾演黑粉，因為姣好美貌受到大眾關注，2016年在《獄中花》飾演韓琴玉的年輕時期，以韓尚宮遭受折磨的痛苦演技獲得好評，後續參演的朴寶劍、邊佑錫主演作品《青春紀錄》；申惠善、金正賢主演的《哲仁王后》等劇中打開知名度，到了2022年擔任《社內相親》女配「陳映書」，她戲裡跟金旻奎的CP組合大受歡迎，薛仁雅因此成名。
薛仁雅（설인아）小檔案
生 日：1996年1月3日（28歲）
身 高：167cm
體 重：50kg
血 型：A型
家 族：爸爸、媽媽、哥哥
宗 教：基督教
學 歷：首爾藝術大學表演系（休學）
MBTI：INFJ
公 司：GOLDMEDALIST
出道日：2015年
出道作：《製作人的那些事》
代表作：《青春紀錄》、《哲仁王后》、《社內相親》、《閃亮的西瓜》
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