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獨家／高雄百貨淹水！《社內相親》薛仁雅敬業迎戰　7保鑣守護她

▲《社內相親》薛仁雅造訪高雄，無畏凱米颱風，照常出席精品開幕記者會。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube、薛仁雅IG）
▲《社內相親》薛仁雅造訪高雄，無畏凱米颱風，照常出席精品開幕記者會。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube、薛仁雅IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

颱風凱米襲台，今（25）日全台停班停課，「高雄義享時尚廣場」原定下午2點照常營業，由於風雨轉強，早上臨時宣布休館，但這不影響已抵台準備出席該商場精品活動的《社內相親》薛仁雅，《NOWnews今日新聞》獨家掌握消息，目前商場一樓正在排除淹水，薛仁雅將由7位保鑣保護，確定現身開幕記者會。

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▲人在高雄的薛仁雅拍下凱米颱風登陸狀況，希望粉絲注意安全。（圖／薛仁雅IG）
▲人在高雄的薛仁雅拍下凱米颱風登陸狀況，希望粉絲注意安全。（圖／薛仁雅IG）
薛仁雅無畏凱米颱風，已在24日抵台，女神正面迎擊颱風，粉絲也力挺到底，在小港機場守候接機，順利見到偶像還拿到簽名，連她的經紀人看到粉絲都很驚喜。值得一提的是，薛仁雅現身高雄時，手上拿著極具台灣風情的茄芷袋，入境隨俗展現零距離的巨星風範。

由於風雨過大，薛仁雅用韓、英雙語發文關心粉絲，並附上狂風暴雨的影片，她先是跟接機的粉絲道歉：「在這樣的情況下還來機場的粉絲們，想著應該給你們準備的簽名，結果沒能拍照...真的很感激！」接著表示：「颱風越來越強了，大家還好嗎...？我非常想念你們，但希望你們能保持安全。」

高雄地區今天停班停課，義享時尚廣場原定下午2點照常營業，猜測與精品開幕記者會有關，隨著風雨越來越強，商場下午決定休館，根據記者掌握消息，精品活動「關門照做」，薛仁雅也會配合出席，但位於一樓的活動場地淹水中，目前正在排除，她屆時會有6位保鑣隨行，1名女保鑣貼身保護。

薛仁雅是南韓女演員，但出道前，公司認為她「先成為歌手」的話，更能儘早當上演員，於是當了偶像練習生一段時間，因為薛仁雅也深信「歌手也是能演戲的」。在當了3年9個月的練習生後，她終於在2015年拿到演戲機會，於金秀賢、IU主演的電視劇《製作人的那些事》飾演黑粉，因為姣好美貌受到大眾關注，2016年在《獄中花》飾演韓琴玉的年輕時期，以韓尚宮遭受折磨的痛苦演技獲得好評，後續參演的朴寶劍、邊佑錫主演作品《青春紀錄》；申惠善、金正賢主演的《哲仁王后》等劇中打開知名度，到了2022年擔任《社內相親》女配「陳映書」，她戲裡跟金旻奎的CP組合大受歡迎，薛仁雅因此成名。

薛仁雅（설인아）小檔案
生　日：1996年1月3日（28歲）
身　高：167cm
體　重：50kg
血　型：A型
家　族：爸爸、媽媽、哥哥
宗　教：基督教
學　歷：首爾藝術大學表演系（休學）
MBTI：INFJ
公　司：GOLDMEDALIST
出道日：2015年
出道作：《製作人的那些事》
代表作：《青春紀錄》、《哲仁王后》、《社內相親》、《閃亮的西瓜》

▲薛仁雅（左）2022年因出演《社內相親》的「陳映書」走紅。（圖／SBS《社內相親》官網）
▲薛仁雅（左）2022年因出演《社內相親》的「陳映書」走紅。（圖／SBS《社內相親》官網）
▲薛仁雅苦熬快4年才出道，珍惜每一個得來不易的演戲機會，終於在2022年走紅。（圖／GOLDMEDALIST官網）
▲薛仁雅苦熬快4年才出道，珍惜每一個得來不易的演戲機會，終於在2022年走紅，她也是金秀賢的師妹。（圖／GOLDMEDALIST官網）

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