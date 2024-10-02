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▲大谷翔平以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。（圖／美聯社／達志影像）

▲MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（2）日獲得國聯9月MVP肯定，這是大谷首度在9月拿下。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平贏了！MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（2）日獲得國聯9月MVP肯定，遊騎兵大物Langford勇奪美聯9月MVP和最佳新秀，他在9月繳出8轟、20打點、打擊率0.300和OPS0.996的優異成績。