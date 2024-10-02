大谷翔平贏了！MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（2）日獲得國聯9月MVP肯定，這是大谷首度在9月拿下，生涯累積5次單月MVP，也是日本球員之冠。大谷翔平在9月出賽26場，繳出10轟、32打點、16盜和打擊率0.393的驚人成績，OPS（整體攻擊指數）更高達1.225，美聯9月MVP則是德州遊騎兵超級新人Wyatt Langford。大谷翔平不但將首度打生涯第一次的季後賽，也將持續獲得獎項肯定。
大谷翔平創紀錄 50轟50盜最驚人
大谷在天使隊時期就拿過4座單月MVP，2021年拿下6月、7月MVP，2023年也有拿過6月跟7月MVP。不過這都是他在「二刀流」時期的獎項。
大谷今年專心在擔任打者，並非全心全意只有專注打擊，他也會在賽前練投，甚至已經可以進牛棚，整體來說，還是在「復健」狀態，因此被看好他有機會達成更多紀錄。
大谷球季最後以3成10打擊率作收，史上單季「50轟50盜」紀錄達成，單季54轟59盜，尤其在9月19日單場三轟最驚人，一口氣單場灌下10分打點，這也是後半戰可以拿到MVP的原因。
遊騎兵大物Langford勇奪美聯9月MVP和最佳新秀，他在9月繳出8轟、20打點、打擊率0.300和OPS0.996的優異成績。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷在天使隊時期就拿過4座單月MVP，2021年拿下6月、7月MVP，2023年也有拿過6月跟7月MVP。不過這都是他在「二刀流」時期的獎項。
大谷今年專心在擔任打者，並非全心全意只有專注打擊，他也會在賽前練投，甚至已經可以進牛棚，整體來說，還是在「復健」狀態，因此被看好他有機會達成更多紀錄。
大谷球季最後以3成10打擊率作收，史上單季「50轟50盜」紀錄達成，單季54轟59盜，尤其在9月19日單場三轟最驚人，一口氣單場灌下10分打點，這也是後半戰可以拿到MVP的原因。
遊騎兵大物Langford勇奪美聯9月MVP和最佳新秀，他在9月繳出8轟、20打點、打擊率0.300和OPS0.996的優異成績。