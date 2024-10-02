MLB季後賽美聯外卡系列賽首戰，堪薩斯皇家與巴爾的摩金鶯隊上演投手大戰，皇家王牌左投Cole Ragans主投6局無失分，金鶯塞揚王牌Corbin Burnes也繳8局失1分好投，最終皇家靠著超級大物小鮑比·威特（Bobby Witt Jr.）.在6局敲出致勝安打，皇家終場以1：0擊敗金鶯收下重要一勝，美聯外卡戰3戰2勝，因此也可以說皇家隊已經聽牌。
Bobby Witt Jr.單季大爆發 未來MVP人選
Bobby Witt Jr.年僅24歲，2019 第一輪 (第2順位) 進入皇家隊，可說是超級新人，2022年就登上大聯盟，他在去年出賽158場，30轟，打擊率為2成76。
今年他更是大顯神威，雖然應該不會是MVP，但是單季161場全勤，加上3成32打擊率，以及單季32轟演出，可說是美聯超級新星。
今天Bobby Witt Jr.在6局面對到Corbin Burnes，Maikel García獲保送，加上盜壘成功，隊友推進到三壘，Corbin Burnes投出152公里卡特球，一棒就被Bobby Witt Jr.抓到敲出左外野安打，也是全場唯一分數。
Cole Ragans在去年被衛冕軍遊騎兵交易到皇家後成長，本季32場先發拿下11勝9敗，防禦率3.14，186.1局送出223K，是皇家本季能終結8年季後賽荒的關鍵之一。
金鶯在8下2出局時取得一、二壘有人的機會，皇家推出守護神Lucas Erceg登板面對金鶯全壘打王Anthony Santander，並順利讓他擊出滾地球出局化解危機，9下Erceg續投關門成功，取得聽牌優勢。
根據數據專家Sarah Langs指出，Bobby Witt Jr.成為自1920年打點開始被列入正式計算以來，季後賽史上1：0的比賽中第4年輕擊出打點的選手，Bobby Witt Jr.目前僅24歲又109天。
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Bobby Witt Jr.年僅24歲，2019 第一輪 (第2順位) 進入皇家隊，可說是超級新人，2022年就登上大聯盟，他在去年出賽158場，30轟，打擊率為2成76。
今年他更是大顯神威，雖然應該不會是MVP，但是單季161場全勤，加上3成32打擊率，以及單季32轟演出，可說是美聯超級新星。
今天Bobby Witt Jr.在6局面對到Corbin Burnes，Maikel García獲保送，加上盜壘成功，隊友推進到三壘，Corbin Burnes投出152公里卡特球，一棒就被Bobby Witt Jr.抓到敲出左外野安打，也是全場唯一分數。
Cole Ragans在去年被衛冕軍遊騎兵交易到皇家後成長，本季32場先發拿下11勝9敗，防禦率3.14，186.1局送出223K，是皇家本季能終結8年季後賽荒的關鍵之一。
金鶯在8下2出局時取得一、二壘有人的機會，皇家推出守護神Lucas Erceg登板面對金鶯全壘打王Anthony Santander，並順利讓他擊出滾地球出局化解危機，9下Erceg續投關門成功，取得聽牌優勢。
根據數據專家Sarah Langs指出，Bobby Witt Jr.成為自1920年打點開始被列入正式計算以來，季後賽史上1：0的比賽中第4年輕擊出打點的選手，Bobby Witt Jr.目前僅24歲又109天。