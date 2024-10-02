MLB季後賽美聯外卡系列賽首戰堪薩斯皇家與巴爾的摩金鶯隊上演投手大戰，皇家王牌左投Cole Ragans主投6局無失分，金鶯塞揚王牌Corbin Burnes也繳8局失1分好投，最終皇家靠著超級大物小鮑比·威特（Bobby Witt Jr.）.在6局敲出致勝安打，皇家終場以1：0擊敗金鶯收下重要一勝，美聯外卡戰3戰2勝，因此也可以說皇家隊已經聽牌。

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Bobby Witt Jr.單季大爆發　未來MVP人選

Bobby Witt Jr.年僅24歲，2019 第一輪 (第2順位) 進入皇家隊，可說是超級新人，2022年就登上大聯盟，他在去年出賽158場，30轟，打擊率為2成76。

今年他更是大顯神威，雖然應該不會是MVP，但是單季161場全勤，加上3成32打擊率，以及單季32轟演出，可說是美聯超級新星。

今天Bobby Witt Jr.在6局面對到Corbin Burnes，Maikel García獲保送，加上盜壘成功，隊友推進到三壘，Corbin Burnes投出152公里卡特球，一棒就被Bobby Witt Jr.抓到敲出左外野安打，也是全場唯一分數。

Cole Ragans在去年被衛冕軍遊騎兵交易到皇家後成長，本季32場先發拿下11勝9敗，防禦率3.14，186.1局送出223K，是皇家本季能終結8年季後賽荒的關鍵之一。

金鶯在8下2出局時取得一、二壘有人的機會，皇家推出守護神Lucas Erceg登板面對金鶯全壘打王Anthony Santander，並順利讓他擊出滾地球出局化解危機，9下Erceg續投關門成功，取得聽牌優勢。

根據數據專家Sarah Langs指出，Bobby Witt Jr.成為自1920年打點開始被列入正式計算以來，季後賽史上1：0的比賽中第4年輕擊出打點的選手，Bobby Witt Jr.目前僅24歲又109天。

▲Bobby Witt Jr.年僅24歲，2019 第一輪 (第2順位) 進入皇家隊，可說是超級新人，2022年就登上大聯盟，他在去年出賽158場，30轟，打擊率為2成76。（圖／美聯社／達志影像）
▲Bobby Witt Jr.年僅24歲，2019 第一輪 (第2順位) 進入皇家隊，可說是超級新人，2022年就登上大聯盟，他在去年出賽158場，30轟，打擊率為2成76。（圖／美聯社／達志影像）
▲Cole Ragans在去年被衛冕軍遊騎兵交易到皇家後成長，本季32場先發拿下11勝9敗，防禦率3.14，186.1局送出223K，是皇家本季能終結8年季後賽荒的關鍵之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲Cole Ragans在去年被衛冕軍遊騎兵交易到皇家後成長，本季32場先發拿下11勝9敗，防禦率3.14，186.1局送出223K，是皇家本季能終結8年季後賽荒的關鍵之一。（圖／美聯社／達志影像）

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