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2024MLB季後賽2日開打！對戰組合與賽程、時間　轉播資訊等一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲底特律老虎左投Tarik Skubal今年投出賽揚獎身手，將在外卡賽事先發出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲底特律老虎左投Tarik Skubal今年投出賽揚獎身手，將在外卡賽事先發出賽。（圖／美聯社／達志影像）
2024MLB美國職棒大聯盟季後賽即將在2日開打，由於美國聯盟已經確定由紐約洋基、克里夫蘭守護者、休士頓太空人、巴爾的摩金鶯、堪薩斯皇家、以及底特律老虎出戰，國家聯盟部分，洛杉磯道奇、密爾瓦基釀酒人、費城費城人、聖地牙哥教士、紐約大都會與亞特蘭大勇士將開戰。美聯和國聯外卡系列賽將在台灣時間10月2日凌晨開打。最早開打的比賽是休士頓太空人對底特律老虎的外卡系列賽，將在台灣時間凌晨2點32分開打。國聯外卡首戰將在2日上午5點32分開打，將由釀酒人對上大都會隊，《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽程與轉播等資訊給讀者。

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美東王者洋基好整以暇　道奇隊國聯西區奪冠

美聯東區由紐約洋基稱霸、克利夫蘭守護者拿下美中冠軍，而美聯西區王位則由休士頓太空人取得，巴爾的摩金鶯、堪薩斯市皇家以及底特律老虎則獲得外卡資格。

國聯由洛杉磯道奇近12年來第11度稱霸國聯西區最為風光，大谷翔平也將迎來大聯盟生涯首度季後賽，密爾瓦基釀酒人再次在國聯中區封王，國聯東區部分費城費城人封王，而聖地牙哥教士取得外卡，最後兩席則是由大都會與勇士攜手晉級，亞利桑那響尾蛇也確定被淘汰。

MLB季後賽晉級名單：

美國聯盟

  1. 紐約洋基 - 94勝68敗,美聯東區冠軍
  2. 克里夫蘭守護者 - 92勝69敗,美聯中區冠軍
  3. 休士頓太空人 - 88勝73敗,美聯西區冠軍
  4. 巴爾的摩金鶯 - 91勝71敗,美聯外卡一
  5. 堪薩斯市皇家 - 86勝76敗,美聯外卡二（例行賽與老虎對戰7勝6敗）
  6. 底特律老虎 - 86勝76敗,美聯外卡三（例行賽與皇家對戰6勝7敗）
國家聯盟

  1. 洛杉磯道奇 - 98勝64敗,國聯西區冠軍
  2. 費城費城人 - 95勝67敗,國聯東區冠軍
  3. 密爾瓦基釀酒人 - 93勝69敗,國聯中區冠軍
  4. 聖地牙哥教士 - 93勝69敗,國聯外卡一
  5. 亞特蘭大勇士 - 89勝73敗,國聯外卡二（例行賽與大都會對戰7勝6敗）
  6. 紐約大都會 - 89勝73敗,國聯外卡三（例行賽與勇士對戰6勝7敗）


美聯外卡戰率先登場的是太空人對上老虎，比賽將於台灣時間凌晨2點32分開打，第二場是堪薩斯皇家對上巴爾的摩金鶯，開打時間為4點08分，國聯外卡首戰將在2日上午5點32分開打，將由密爾瓦基釀酒人對上大都會，第二場將由聖地牙哥教士對上亞特蘭大勇士，開打時間為上午8點38分。

外卡賽將從10月2日開始至4日，緊接著分區系列賽為10月5日至12日，聯盟冠軍系列賽則是10月13日至10月22日，世界大賽10月25日至11月2日。



MLB季後賽完整賽程：

外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。

分區賽系列：
10月5日至12日 - 五戰三勝制。

聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。

世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。

季後賽賽程表

MLB季後賽轉播與直播資訊：

電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。

線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV


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▲大聯盟季後賽明天正式開打，教士隊跟勇士進行3戰2勝制的外卡系列賽。大都會將碰上國聯中區龍頭釀酒人。（圖／美聯社／達志影像）
▲大聯盟季後賽明天正式開打，教士隊跟勇士進行3戰2勝制的外卡系列賽。大都會將碰上國聯中區龍頭釀酒人。（圖／美聯社／達志影像）
▲Francisco Lindor逆轉兩分砲，幫助大都會以8:7逆轉勝，也確定收下國聯外卡第二的季後賽門票（圖／美聯社／達志影像）
▲Francisco Lindor逆轉兩分砲，幫助大都會以8:7逆轉勝，也確定收下國聯外卡第二的季後賽門票（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大勇士隊力爭上游，強打者Matt Olson會是關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大勇士隊力爭上游，強打者Matt Olson會是關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷單場4打數1安打，還有1盜壘，以單季3成10，54轟，59盜壘，130分打點的好成績結束本季。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平在季後賽首輪對手尚未出爐，如何維持手感是關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

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