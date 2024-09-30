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MLB季後賽將開打！10月2日凌晨外卡系列賽登場　賽程與轉播一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲美聯外卡戰率先登場的是太空人對上老虎，比賽將於台灣時間凌晨2點32分開打，第二場是皇家對上金鶯。（圖／美聯社／達志影像）
▲美聯外卡戰率先登場的是太空人對上老虎，比賽將於台灣時間凌晨2點32分開打，第二場是皇家對上金鶯。（圖／美聯社／達志影像）
2024MLB美國職棒大聯盟季後賽即將開打，目前美聯已確定所有晉級球隊，國聯剩餘兩張外卡門票，將視明（1）日亞特蘭大勇士和紐約大都會雙重賽的結果決定，美聯和國聯外卡系列賽，將在台灣時間10月2日登場，最早開打的比賽是休士頓太空人對底特律老虎的外卡系列賽，將在台灣時間凌晨2點32分開打。國聯外卡首戰將在2日上午5點32分開打，將由釀酒人對上國聯外卡第二名，第二場將由教士對上國聯外卡第三名，開打時間為上午8點38分。美聯和國聯外卡系列賽將在台灣時間10月2日凌晨開打。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽程與轉播等資訊供讀者參考。

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MLB季後賽來了　外卡揭開序幕

美聯晉級球隊：老虎、太空人、皇家、金鶯

國聯晉級球隊：釀酒人、教士

美聯外卡戰率先登場的是太空人對上老虎，比賽將於台灣時間凌晨2點32分開打，第二場是堪薩斯皇家對上巴爾的摩金鶯，開打時間為4點08分，國聯外卡首戰將在2日上午5點32分開打，將由密爾瓦基釀酒人對上國聯外卡第二名，第二場將由聖地牙哥教士對上國聯外卡第三名隊伍，開打時間為上午8點38分。

外卡賽將從10月2日開始至4日，緊接著分區系列賽為10月5日至12日，聯盟冠軍系列賽則是10月13日至10月22日，世界大賽10月25日至11月2日。

明（1）日勇士和大都會的雙重賽，將決定國聯外卡最後兩張門票由誰獲得，若勇士、大都會各拿一勝，響尾蛇將被淘汰，勇士拿下兩勝，將由勇士、響尾蛇晉級，大都會拿下兩勝，則由大都會、響尾蛇晉級季後賽。

MLB季後賽完整賽程：

外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。

分區賽系列：
10月5日至12日 - 五戰三勝制。

聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。

世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。

季後賽賽程表

MLB季後賽轉播與直播資訊：

電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。

線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV


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▲巴爾的摩金鶯的游擊砲手Gunnar Henderson，敲出本季第35支全壘打，刷新隊史游擊手最多轟的紀錄，不過球隊最終以1：8輸球。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴爾的摩金鶯的游擊砲手Gunnar Henderson，會是系列賽關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍大聯盟投手菊池雄星，本季從多倫多藍鳥轉戰休士頓太空人後，先發表現超神勇，今（1）日面對堪薩斯皇家，主投7局狂飆出12次三振，奪下本季第7勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍大聯盟投手菊池雄星，本季從多倫多藍鳥轉戰休士頓太空人後，先發表現超神勇。（圖／美聯社／達志影像）

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