2024MLB美國職棒大聯盟季後賽2日戰況，美聯、國聯外卡戰十分激烈，美聯首場底特律老虎隊靠著王牌Tarik Skubal6局好投，帶領老虎3:1擊敗休士頓太空人聽牌，堪薩斯皇家與巴爾的摩金鶯隊上演投手大戰，最終皇家靠著超級大物小鮑比·威特（Bobby Witt Jr.）.在6局敲出致勝安打，皇家終場以1：0擊敗金鶯，國聯部分，紐約大都會今（2）日在客場迎戰密爾瓦基釀酒人，大都會隊首戰展現兇猛火力，終場以8：4擊敗國聯中區冠軍釀酒人，取得聽牌優勢。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽程與轉播等資訊，提供讀者參考。
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV。
洋基沒在怕 道奇隊等待外卡出線
美聯東區由紐約洋基稱霸、克里夫蘭守護者拿下美中冠軍，而美聯西區王位則由休士頓太空人取得，巴爾的摩金鶯、堪薩斯市皇家以及底特律老虎則獲得外卡資格。
國聯由洛杉磯道奇近12年來第11度稱霸國聯西區最為風光，大谷翔平也將迎來大聯盟生涯首度季後賽，密爾瓦基釀酒人再次在國聯中區封王，國聯東區部分費城費城人封王，而聖地牙哥教士取得外卡，最後兩席則是由大都會與勇士攜手晉級，亞利桑那響尾蛇也確定被淘汰。
MLB季後賽晉級名單：
美國聯盟
美聯外卡首場底特律老虎隊靠著王牌Tarik Skubal6局好投，帶領老虎3:1擊敗休士頓太空人聽牌，Skubal是今年投手三冠王，表現優異，第一次打季後賽，初生之犢不畏虎，日籍好手前田健太並不在名單中。
堪薩斯皇家與巴爾的摩金鶯隊上演投手大戰，最終皇家靠著超級大物小鮑比·威特（Bobby Witt Jr.）在6局敲出致勝安打，皇家終場以1：0擊敗金鶯。Bobby Witt Jr.被認為是「百年奇才」，「五拍子」的超級新秀，有機會帶領皇家自2015年後重返榮耀。
國聯部分，紐約大都會今（2）日在客場迎戰密爾瓦基釀酒人，大都會隊首戰展現兇猛火力，終場以8：4擊敗國聯中區冠軍釀酒人，取得聽牌優勢。
外卡賽將從10月2日開始至4日，緊接著分區系列賽為10月5日至12日，聯盟冠軍系列賽則是10月13日至10月22日，世界大賽10月25日至11月2日。
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月5日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
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洋基沒在怕 道奇隊等待外卡出線
美聯東區由紐約洋基稱霸、克里夫蘭守護者拿下美中冠軍，而美聯西區王位則由休士頓太空人取得，巴爾的摩金鶯、堪薩斯市皇家以及底特律老虎則獲得外卡資格。
國聯由洛杉磯道奇近12年來第11度稱霸國聯西區最為風光，大谷翔平也將迎來大聯盟生涯首度季後賽，密爾瓦基釀酒人再次在國聯中區封王，國聯東區部分費城費城人封王，而聖地牙哥教士取得外卡，最後兩席則是由大都會與勇士攜手晉級，亞利桑那響尾蛇也確定被淘汰。
MLB季後賽晉級名單：
美國聯盟
- 紐約洋基 - 94勝68敗,美聯東區冠軍
- 克里夫蘭守護者 - 92勝69敗,美聯中區冠軍
- 休士頓太空人 - 88勝73敗,美聯西區冠軍
- 巴爾的摩金鶯 - 91勝71敗,美聯外卡一
- 堪薩斯市皇家 - 86勝76敗,美聯外卡二（例行賽與老虎對戰7勝6敗）
- 底特律老虎 - 86勝76敗,美聯外卡三（例行賽與皇家對戰6勝7敗）
- 洛杉磯道奇 - 98勝64敗,國聯西區冠軍
- 費城費城人 - 95勝67敗,國聯東區冠軍
- 密爾瓦基釀酒人 - 93勝69敗,國聯中區冠軍
- 聖地牙哥教士 - 93勝69敗,國聯外卡一
- 亞特蘭大勇士 - 89勝73敗,國聯外卡二（例行賽與大都會對戰7勝6敗）
- 紐約大都會 - 89勝73敗,國聯外卡三（例行賽與勇士對戰6勝7敗）
美聯外卡首場底特律老虎隊靠著王牌Tarik Skubal6局好投，帶領老虎3:1擊敗休士頓太空人聽牌，Skubal是今年投手三冠王，表現優異，第一次打季後賽，初生之犢不畏虎，日籍好手前田健太並不在名單中。
堪薩斯皇家與巴爾的摩金鶯隊上演投手大戰，最終皇家靠著超級大物小鮑比·威特（Bobby Witt Jr.）在6局敲出致勝安打，皇家終場以1：0擊敗金鶯。Bobby Witt Jr.被認為是「百年奇才」，「五拍子」的超級新秀，有機會帶領皇家自2015年後重返榮耀。
國聯部分，紐約大都會今（2）日在客場迎戰密爾瓦基釀酒人，大都會隊首戰展現兇猛火力，終場以8：4擊敗國聯中區冠軍釀酒人，取得聽牌優勢。
外卡賽將從10月2日開始至4日，緊接著分區系列賽為10月5日至12日，聯盟冠軍系列賽則是10月13日至10月22日，世界大賽10月25日至11月2日。
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月5日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
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