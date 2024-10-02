美國職棒大聯盟（MLB)季後賽國聯外卡戰，紐約大都會今（2）日在客場迎戰密爾瓦基釀酒人，大都會隊首戰展現兇猛火力，終場以8：4擊敗國聯中區冠軍釀酒人，取得聽牌優勢。大都會強投Luis Severino主投6局用了105球，被打8支安打，失4分（3責失），送出3K，拿下勝投，而國聯外卡戰也是採3戰2勝制，這也代表，大都會隊已經聽牌。
大都會火力兇猛 Mark Vientos成打線上主砲
Severino過去在洋基隊就是被譽為王牌接班人，他穿上40號球衣，今年從「洋基40號」變成「大都會40號」 繼續在大蘋果奮戰，6月23日Luis Severino 面對小熊打線繳出本季代表作，主投6局投球只被敲3支安打無失分，相隔2年單場再度狂飆10次三振。
不過，William Contreras在首局就對Severino敲安先馳得點，但Severino依舊危機四伏，滿壘狀況下對戰Rhys Hoskins，又投出觸身球送分。
但是大都會打線相挺，2局上主砲Mark Vientos敲安、「北極熊」Pete Alonso獲保送接連上壘，隨後Jesse Winker掃出2分打點三壘安打，下一棒Starling Marte高飛犧牲打，大都會單局攻下3分超前。
釀酒人4局下再度突破Severino，Sal Frelick、Brice Turang、Jackson Chourio連續擊出3支安打，加上Contreras擊出滾地球，釀酒人搶下2分，要回領先優勢。但大都會反撲來得很快。
5局上Jose Iglesias先敲出追平安，接著在滿壘機會下，Vientos擊出2分打點超前安，後續代打的J.D. Martinez同樣把握滿壘局面敲出2分打點安打，大都會單局吞下5分大局取得8：4領先，決定勝負。
之後兩隊未再有分數進帳，Severino完成6局投球退場，後續大都會靠著牛棚投手Jose Butto後援2局無失分、Ryne Stanek1局無失分，守住勝利。大都會在3戰2勝制的外卡系列賽旗開得勝，搶下聽牌優勢。明天再贏球就晉級。
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Severino過去在洋基隊就是被譽為王牌接班人，他穿上40號球衣，今年從「洋基40號」變成「大都會40號」 繼續在大蘋果奮戰，6月23日Luis Severino 面對小熊打線繳出本季代表作，主投6局投球只被敲3支安打無失分，相隔2年單場再度狂飆10次三振。
不過，William Contreras在首局就對Severino敲安先馳得點，但Severino依舊危機四伏，滿壘狀況下對戰Rhys Hoskins，又投出觸身球送分。
但是大都會打線相挺，2局上主砲Mark Vientos敲安、「北極熊」Pete Alonso獲保送接連上壘，隨後Jesse Winker掃出2分打點三壘安打，下一棒Starling Marte高飛犧牲打，大都會單局攻下3分超前。
釀酒人4局下再度突破Severino，Sal Frelick、Brice Turang、Jackson Chourio連續擊出3支安打，加上Contreras擊出滾地球，釀酒人搶下2分，要回領先優勢。但大都會反撲來得很快。
5局上Jose Iglesias先敲出追平安，接著在滿壘機會下，Vientos擊出2分打點超前安，後續代打的J.D. Martinez同樣把握滿壘局面敲出2分打點安打，大都會單局吞下5分大局取得8：4領先，決定勝負。
之後兩隊未再有分數進帳，Severino完成6局投球退場，後續大都會靠著牛棚投手Jose Butto後援2局無失分、Ryne Stanek1局無失分，守住勝利。大都會在3戰2勝制的外卡系列賽旗開得勝，搶下聽牌優勢。明天再贏球就晉級。