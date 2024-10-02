美國職棒大聯盟（MLB)季後賽美聯外卡系列賽首場，底特律老虎靠著王牌左投Tarik Skubal繳出6局6K無失分好表現，終場以3：1扳倒美西冠軍太空人，搶下聽牌優勢。外卡系列賽為3戰2勝，因此老虎已經取得1:0，只要贏球就可以晉級，太空人則是退無可退，第二場決定推出Hunter Brown先發。Skubal在本季以18勝、防禦率2.39、228次三振，拿下美聯三冠王，果然在季後賽也有好表現。
Skubal生涯首度三冠王 可望爭取賽揚獎
Skubal在2018年MLB選秀會，在第9輪被老虎選中，老虎在同年也利用狀元籤選進Casey Mize，這兩位選手與2016年被老虎選進的Matt Manning，被外界譽為老虎未來的先發三本柱，但Mize和Manning近幾年表現不佳，反而是Skubal率先破繭而出。
Skubal在本季以18勝、防禦率2.39、228次三振，拿下美聯三冠王，可望拿下生涯首座賽揚獎肯定。
Skubal今天迎來生涯季後賽首秀，面對太空人展現王牌身手，主投6局用了88球，被打4支安打，沒有掉分，飆出6K、另有1保送，繳出優質先發，封鎖太空人打線。
老虎隊打線2局上開啟攻勢，在2出局一、三壘有人局面下，Jake Rogers、Trey Sweeney、Matt Vierling連續3支安打串聯，老虎攻下關鍵3分大局。
Skubal屢屢投出關鍵表現，3局他被Víctor Caratini、Jose Altuve敲安，但是順利化解危機，加上4局他又被Yordan Álvarez敲安後投出保送，讓自己陷入危機，但Jeremy Peña被他以變速球三振出局，他也終於情緒釋放。
Skubal好投，但老虎隊9局下守護神Jason Foley卻出狀況，接連被擊出3支安打讓太空人破蛋，隨後在1出局二、三壘有人狀況下，老虎派上Beau Brieske救火，他成功守住危機順利關門。
太空人隊第二場推出Hunter Brown先發，菊池雄星再等等，老虎隊也推出Tyler Holton先發主投，決定誰可以勝出。
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Skubal在2018年MLB選秀會，在第9輪被老虎選中，老虎在同年也利用狀元籤選進Casey Mize，這兩位選手與2016年被老虎選進的Matt Manning，被外界譽為老虎未來的先發三本柱，但Mize和Manning近幾年表現不佳，反而是Skubal率先破繭而出。
Skubal在本季以18勝、防禦率2.39、228次三振，拿下美聯三冠王，可望拿下生涯首座賽揚獎肯定。
Skubal今天迎來生涯季後賽首秀，面對太空人展現王牌身手，主投6局用了88球，被打4支安打，沒有掉分，飆出6K、另有1保送，繳出優質先發，封鎖太空人打線。
老虎隊打線2局上開啟攻勢，在2出局一、三壘有人局面下，Jake Rogers、Trey Sweeney、Matt Vierling連續3支安打串聯，老虎攻下關鍵3分大局。
Skubal屢屢投出關鍵表現，3局他被Víctor Caratini、Jose Altuve敲安，但是順利化解危機，加上4局他又被Yordan Álvarez敲安後投出保送，讓自己陷入危機，但Jeremy Peña被他以變速球三振出局，他也終於情緒釋放。
Skubal好投，但老虎隊9局下守護神Jason Foley卻出狀況，接連被擊出3支安打讓太空人破蛋，隨後在1出局二、三壘有人狀況下，老虎派上Beau Brieske救火，他成功守住危機順利關門。
太空人隊第二場推出Hunter Brown先發，菊池雄星再等等，老虎隊也推出Tyler Holton先發主投，決定誰可以勝出。