MLB季後賽對戰出爐！Lindor逆轉開轟　大都會與勇士都闖進季後賽

Lindor開轟逆轉！MLB季後賽即將決定外卡名單！紐約大都會今（1）日與亞特蘭大勇士進行雙重賽補賽，決定季後賽席次，Francisco Lindor逆轉兩分砲，幫助大都會以8:7逆轉勝，也確定收下國聯外卡第二的季後賽門票。勇士在雙重賽第二戰以3：0完封大都會，讓勇士也獲得國聯最後一張季後賽門票，代表響尾蛇今年正式無緣季後賽。大都會贏球，相隔2年打進季後賽，將跟勇士攜手打外卡賽事。
首戰兩隊互轟 Brandon Nimmo也開轟
大都會在雙重賽首戰前7局打完以0:3落後，勇士由第8局大都會一局猛攻灌進6分，Brandon Nimmo的兩分砲，幫助大都會超前比數。
勇士第8局下也回敬4分，包含Ozzie Albies關鍵清壘二壘安打，讓勇士以7:6再度取得領先。Lindor在第9局擊出逆轉兩分彈，最後也幫助大都會贏球，相隔2年打進季後賽。
勇士跟大都會雙重賽第二場，勇士用6名投手聯手完封大都會，以3:0贏球。勇士最後以國聯外卡第三之姿晉級季後賽，響尾蛇則遭到淘汰。
大聯盟季後賽明天正式開打，教士隊跟勇士進行3戰2勝制的外卡系列賽。大都會將碰上國聯中區龍頭釀酒人。
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月5日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV。
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大都會在雙重賽首戰前7局打完以0:3落後，勇士由第8局大都會一局猛攻灌進6分，Brandon Nimmo的兩分砲，幫助大都會超前比數。
勇士第8局下也回敬4分，包含Ozzie Albies關鍵清壘二壘安打，讓勇士以7:6再度取得領先。Lindor在第9局擊出逆轉兩分彈，最後也幫助大都會贏球，相隔2年打進季後賽。
勇士跟大都會雙重賽第二場，勇士用6名投手聯手完封大都會，以3:0贏球。勇士最後以國聯外卡第三之姿晉級季後賽，響尾蛇則遭到淘汰。
大聯盟季後賽明天正式開打，教士隊跟勇士進行3戰2勝制的外卡系列賽。大都會將碰上國聯中區龍頭釀酒人。
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10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月5日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
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