各位手搖飲料控注意！高雄超人氣「八曜和茶」正式宣布：「台北我們來了！」還透露門市已經偷偷蓋好了，將在10月7日於官網釋出第一階段預告。官方Threads及Facebook臉書分別被「茶の魔手」小編、神網友齊劇透，爆料應該會是「新北永和店」，實在太嗨了吧！永和人喝完茶之魔手山楂烏龍、藍莓凍奶茶，又可以搶先喝到柚香覺醒307、308炙燒濃乳好幸福，還不知道八曜和茶喝什麼？Top5菜單推薦一次整理搶先看。
新北永和是什麼風水寶地，2024年繼被粉絲暱稱為「茶之魔手、茶的魔手、茶魔」的手搖飲料南霸天「茶の魔手」，再開北部人瘋狂敲碗的「八曜和茶」台北首店嗎？從今年1月就不斷傳出八曜和茶北上的消息，7月時官方還一度在Threads上喊話，希望號召大家的親朋好友甚至全台房東，推薦合適的展店地點。
沒想到驚喜來得太突然！八曜和茶昨晚在社群正式宣布：「台北我們來了！」還透露門市已經偷偷蓋好了，將在10月7日於官網釋出第一階段預告。還說超過1萬則分享就告訴大家秘密隱藏北上驚喜包，掀起大批網友按讚討論，還紛紛猜測起地點究竟是在台北一級戰區通化街、入選全球最酷街區的中山站、還是串起手搖一條街的捷運台北古亭站出口。
有眼尖的人發現，留言區有網友提到「永和店嗎哈哈哈哈」、「是台北不是新北吧？」；Threads還看到「茶の魔手」小編推文「北漂的我們 算是同樣命運嗎」，並附上自己曾求解新北風水寶地的發文。昨晚成功插旗新北永和店的茶魔小編再度提問「會是我們的鄰居嗎😍😍😍」，八曜小編直說「看到大台北的朋友這麼團結，就放心了」。Facebook臉書上更有神網友截圖，貼出疑似裝潢師傅標記「#八曜和茶 新北市 永和區」施工的照片。
在真相尚未獲得官方證實前，先幫大家整理「八曜和茶Top5菜單推薦」搶先看，還不知道八曜和茶喝什麼的網友，這篇必須先收藏。並鎖定《NOWnews今日新聞》第一手報導。
◾️柚香覺醒307：以獨家輕焙烏龍茶王307，搭配新鮮現榨的葡萄柚，是清新酸甜的「紅柚纖果爽茶飲」。
◾️308炙燒濃乳：以黃金蕎麥308作為基底、搭配日式厚奶及特調蜜而成的「無咖啡因黃金蕎麥奶茶」，非常香醇濃厚。
◾️八曜和茶：採用5種自然穀物、10餘種膳食纖維穀麥配方，搭配調製而成的無咖啡因飲品，是喝起來帶有「獨特穀物香氣的和風茶」。
◾️83蜂見茶：以紅茶/307/綠茶作為基底，搭配特調蜂巢純蜜釀，甜度冰塊固定、約半糖，喝得到「淡淡龍眼荔蜜香的低咖啡因紅茶」。
◾️舞妓406紅茶：精選金萱茶葉秘製發酵，從輕感花果香氣轉變成微巧奶香的「甘甜自然茶」，也是年初與一沐日聯名的代表茶款之一。
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沒想到驚喜來得太突然！八曜和茶昨晚在社群正式宣布：「台北我們來了！」還透露門市已經偷偷蓋好了，將在10月7日於官網釋出第一階段預告。還說超過1萬則分享就告訴大家秘密隱藏北上驚喜包，掀起大批網友按讚討論，還紛紛猜測起地點究竟是在台北一級戰區通化街、入選全球最酷街區的中山站、還是串起手搖一條街的捷運台北古亭站出口。
有眼尖的人發現，留言區有網友提到「永和店嗎哈哈哈哈」、「是台北不是新北吧？」；Threads還看到「茶の魔手」小編推文「北漂的我們 算是同樣命運嗎」，並附上自己曾求解新北風水寶地的發文。昨晚成功插旗新北永和店的茶魔小編再度提問「會是我們的鄰居嗎😍😍😍」，八曜小編直說「看到大台北的朋友這麼團結，就放心了」。Facebook臉書上更有神網友截圖，貼出疑似裝潢師傅標記「#八曜和茶 新北市 永和區」施工的照片。
在真相尚未獲得官方證實前，先幫大家整理「八曜和茶Top5菜單推薦」搶先看，還不知道八曜和茶喝什麼的網友，這篇必須先收藏。並鎖定《NOWnews今日新聞》第一手報導。
◾️柚香覺醒307：以獨家輕焙烏龍茶王307，搭配新鮮現榨的葡萄柚，是清新酸甜的「紅柚纖果爽茶飲」。
◾️308炙燒濃乳：以黃金蕎麥308作為基底、搭配日式厚奶及特調蜜而成的「無咖啡因黃金蕎麥奶茶」，非常香醇濃厚。
◾️八曜和茶：採用5種自然穀物、10餘種膳食纖維穀麥配方，搭配調製而成的無咖啡因飲品，是喝起來帶有「獨特穀物香氣的和風茶」。
◾️83蜂見茶：以紅茶/307/綠茶作為基底，搭配特調蜂巢純蜜釀，甜度冰塊固定、約半糖，喝得到「淡淡龍眼荔蜜香的低咖啡因紅茶」。
◾️舞妓406紅茶：精選金萱茶葉秘製發酵，從輕感花果香氣轉變成微巧奶香的「甘甜自然茶」，也是年初與一沐日聯名的代表茶款之一。