金管會於9月20日宣布，開放專業投資人複委託投資外國虛擬資產ETF，並說明5項開放內容及配套措施。對此，專家表示，對台灣虛擬資產產業發展是重要的一個里程碑，也象徵了台灣監理機構已逐漸正視到虛擬資產新興資產類別發展的機遇，預期此舉將得以為市場帶來更大的流動性與活水，從而進一步推升虛擬資產的普及，以中長期來看，未來傳統金融與加密金融雙邊的邊界可能會愈趨模糊。
為提供投資人多元商品的選擇，並提升我國證券商複委託業務動能，在反覆考量外國虛擬資產ETF的投資風險後，金管會參考並採取中華民國證券商業同業公會的建議，開放專業投資人得以複委託方式投資外國虛擬資產ETF。
幣安亞太區域團隊代表何軒榕表示，這對於台灣虛擬資產產業發展是重要的一個里程碑，特別是對於那些可能尚未接觸過虛擬資產的專業投資者來說，ETF可以是他們在符合監理要求下，踏入虛擬資產市場的第一步，增進其在不同金融商品配置上選擇的機會。
另一方面，從市場發展角度而言，此次的核准也象徵了台灣監理機構如同國際上多國監理單位一樣，已經逐漸正視到虛擬資產新興資產類別發展的機遇，並為傳統金融機構參與加密市場打開一扇門。隨著新投資人、新資本的參與，預期將得以為市場帶來更大的流動性與活水，從而進一步推升虛擬資產的普及。
根據區塊鏈數據分析公司Chainalysis近期研究報告指出，東亞地區在全球虛擬資產經濟體中排名第六，其中，東亞地區的採用便是由機構和專業投資者所推動，顯見專業投資人的參與對市場成熟與成長的重要性。
值得注意的是，根據該公司統計，台灣虛擬資產採用率在2024年全球排名第40，相較於2022年的53，有著顯著的提升，這也意味著台灣投資人對進入虛擬資產並不排斥或陌生。
何軒榕指出，儘管當前金管會僅開放符合資格的專業投資人，以複委託形式投資國外虛擬資產ETF，但無疑這已為傳統金融與加密金融之間，搭建起一個重要橋樑，若以中長期來看，未來雙邊的邊界可能只會愈趨模糊。
幣安表示，也期待主管機關能夠持續加速推動產業監理，讓各級投資人都能在受到保護下，參與加密市場，並吸納更多國際企業來台投資發展，以穩健且可持續性的發展路徑，實現新政府打造亞洲資產管理中心的願景。
https://www.nownews.com/news/6539490
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幣安亞太區域團隊代表何軒榕表示，這對於台灣虛擬資產產業發展是重要的一個里程碑，特別是對於那些可能尚未接觸過虛擬資產的專業投資者來說，ETF可以是他們在符合監理要求下，踏入虛擬資產市場的第一步，增進其在不同金融商品配置上選擇的機會。
另一方面，從市場發展角度而言，此次的核准也象徵了台灣監理機構如同國際上多國監理單位一樣，已經逐漸正視到虛擬資產新興資產類別發展的機遇，並為傳統金融機構參與加密市場打開一扇門。隨著新投資人、新資本的參與，預期將得以為市場帶來更大的流動性與活水，從而進一步推升虛擬資產的普及。
根據區塊鏈數據分析公司Chainalysis近期研究報告指出，東亞地區在全球虛擬資產經濟體中排名第六，其中，東亞地區的採用便是由機構和專業投資者所推動，顯見專業投資人的參與對市場成熟與成長的重要性。
值得注意的是，根據該公司統計，台灣虛擬資產採用率在2024年全球排名第40，相較於2022年的53，有著顯著的提升，這也意味著台灣投資人對進入虛擬資產並不排斥或陌生。
何軒榕指出，儘管當前金管會僅開放符合資格的專業投資人，以複委託形式投資國外虛擬資產ETF，但無疑這已為傳統金融與加密金融之間，搭建起一個重要橋樑，若以中長期來看，未來雙邊的邊界可能只會愈趨模糊。
幣安表示，也期待主管機關能夠持續加速推動產業監理，讓各級投資人都能在受到保護下，參與加密市場，並吸納更多國際企業來台投資發展，以穩健且可持續性的發展路徑，實現新政府打造亞洲資產管理中心的願景。
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