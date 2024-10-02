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▲無後長輩可以透過「遺贈」、「生前贈與」，將財產給予指定人士，但要留意稅務、棄養等問題。（示意圖／pexels）

▲遺贈可隨時更改內容，對於長輩而言操控性極強，曾有一位有後長輩，一年改一次，子女變得超孝順。（圖／取自pixabay）

Netflix影集「地面師」情節在台灣上演，由於台灣高齡、少子化問題嚴重，不少長輩遺產後繼無人，一群由多名里長、員警、律師、戶政等人員組成的詐騙團夥，專挑無後長輩，入侵死者住宅偽造遺囑，並透過公證，不法取得大台北房產、存款等遺產，不法所得逾新台幣破億元，最終是因為不小心找錯對象，一名海外歸國人士，發現長輩遺產不見了，至北檢提告，整起事件才曝光！「地面師」一詞源自日本，原指專門冒充土地或房產所有者進行詐騙的人。北檢日前獲報，查到詐團鎖定獨居長輩，涉案人員包括中山分局員警、蔡姓律師、多名里長、戶政人員等，入侵死者住宅、偽造遺囑，並透過律師公證，取得大台北區域房產、存款等遺產，不法所得破億元。金門地政士事務所林怡表示，長輩如果後繼無人，擔憂死後財產會被國家充公，可透過「遺贈」、「生前贈與」2種方式解決，「遺贈」就是透過遺囑，尋找民間或法院公證人立下遺囑，指定死後繼承人；「生前贈與」則是在活著的時候，將房子、遺產送給他人。不過，要特別注意，「遺贈」仍要繳交遺產稅，所以是扣除後，指定繼承人方能取得；「生前贈與」也要留意贈與稅、土增稅等問題，可透過每年244萬免稅額節稅逐年贈與，但也要留意被贈與者棄養問題，可搭配「信託」，讓被贈與人在自己死後，才能獲得財產操控權。林怡指出，遺贈是透過遺囑指定受贈人，而遺囑進行公證後，仍可以更改內容，且效力以最終一份為準，實務經驗上，曾有一名「有後長輩」，利用隨時可更改內容的方式，幾乎是一年改一次，結果子女都變得「超級孝順」。換句話說，其實無論有沒有後，想讓繼承人孝順，長輩可以利用「遺贈」隨時可更改內容的方式，看清晚輩人性，確認自己真正想要的繼承人是誰。