我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒大聯盟今（2）日公布本賽季各地區觀眾人數的增減情況，。官方分享此數據並評論道：「大谷翔平、今永昇太、山本由伸等人的精彩表現，讓球迷們感到興奮。」。在道奇隊的第一年。大谷就打出了一個史詩級的賽季，成為大聯盟史上第一位「50轟50盜」俱樂部成員。不只大谷翔平，進入大聯盟第一年的日本投手，以此結束自己的菜鳥賽季。而加盟小熊隊的投手，還入選明星賽。而小熊隊野手鈴木誠也本季敲出21支全壘打，是日本右打者中最多。而效力於聖地牙哥教士隊的投手達比修有和松井裕樹的發揮也可圈可點，隨隊晉級季後賽，在這些日本旅美球員的帶動下，大聯盟比賽在日本NHK收視率連續4年增長，平均收視率接近220萬。在大谷翔平熱潮的帶領下，明年美國職棒大聯盟在​​亞洲不斷上漲的收視率，還可能會持續下去。