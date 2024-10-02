MLB美國職棒大聯盟今（2）日公布本賽季各地區觀眾人數的增減情況，美國以外的收視率增加了18%，其中亞洲地區的收視率增幅尤其巨大，高達了32%。官方分享此數據並評論道：「大谷翔平、今永昇太、山本由伸等人的精彩表現，讓球迷們感到興奮。」
大谷翔平轉隊第一年打出史詩賽季
大谷翔平本賽季的打擊率為3成10，敲出54支全壘打和130分打點，還有59次盜壘，4項數據皆為生涯新高，OPS達到1.036。在道奇隊的第一年。大谷就打出了一個史詩級的賽季，成為大聯盟史上第一位「50轟50盜」俱樂部成員。
日本選手集體表現出色 帶動收視率
不只大谷翔平，進入大聯盟第一年的日本投手山本由伸本季在道奇隊投出7勝2敗、自責失分3.00的好成績，以此結束自己的菜鳥賽季。而加盟小熊隊的投手今永昇太也取得了15勝3敗、174次三振、自責分率為2.91的出色表現，還入選明星賽。而小熊隊野手鈴木誠也本季敲出21支全壘打，是日本右打者中最多。
而效力於聖地牙哥教士隊的投手達比修有和松井裕樹的發揮也可圈可點，隨隊晉級季後賽，在這些日本旅美球員的帶動下，大聯盟比賽在日本NHK收視率連續4年增長，平均收視率接近220萬。
道奇隊和小熊隊已決定將於2025年於日本進行明年賽季的首場比賽，在大谷翔平熱潮的帶領下，明年美國職棒大聯盟在亞洲不斷上漲的收視率，還可能會持續下去。
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大谷翔平本賽季的打擊率為3成10，敲出54支全壘打和130分打點，還有59次盜壘，4項數據皆為生涯新高，OPS達到1.036。在道奇隊的第一年。大谷就打出了一個史詩級的賽季，成為大聯盟史上第一位「50轟50盜」俱樂部成員。
日本選手集體表現出色 帶動收視率
不只大谷翔平，進入大聯盟第一年的日本投手山本由伸本季在道奇隊投出7勝2敗、自責失分3.00的好成績，以此結束自己的菜鳥賽季。而加盟小熊隊的投手今永昇太也取得了15勝3敗、174次三振、自責分率為2.91的出色表現，還入選明星賽。而小熊隊野手鈴木誠也本季敲出21支全壘打，是日本右打者中最多。
而效力於聖地牙哥教士隊的投手達比修有和松井裕樹的發揮也可圈可點，隨隊晉級季後賽，在這些日本旅美球員的帶動下，大聯盟比賽在日本NHK收視率連續4年增長，平均收視率接近220萬。
道奇隊和小熊隊已決定將於2025年於日本進行明年賽季的首場比賽，在大谷翔平熱潮的帶領下，明年美國職棒大聯盟在亞洲不斷上漲的收視率，還可能會持續下去。