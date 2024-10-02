颱風山陀兒龜速前行，路徑詭譎，氣象署表示，颱風周圍環流依舊完整，仍須審慎留意其所帶來的強風、豪雨。全台22縣市今（2）日全數停班停課，全台海陸空交通皆有異動，懶人包一次看。
➤ 台鐵
西部幹線、東部幹線對號列車、支線集集線、沙崙線全部停駛、南迴線也全面停駛
區間車：平溪線、六家線、內灣線以及基隆到彰化正常行駛；彰化到枋寮機動行駛；東半部台北往花蓮僅行駛到和仁站或和平站；花蓮往宜蘭僅行駛到新城站；花蓮=台東間正常行。以上列車視風雨狀況調整
➤ 公路
1. 蘇花公路台9線和仁至崇德路段，2日開放3次通行，時間分別為8時至8時20分、10時至10時20分、12時至13時；預計13時起實施預警性封閉。
2. 南迴公路台9線新香蘭至大武國中路段2日上午10至13時開放通行；預計自13時起實施封閉，無法通行。
3. 全台現在預警性封閉路段13處：花蓮縣秀林鄉台8線關原至太魯閣口、花蓮縣秀林鄉台9線和仁至崇德路段、台東縣太麻里鄉台9線香蘭至大武路段、台東縣大武鄉台9線大武橋、屏東縣獅子鄉台9線草埔至新路路段、台東縣達仁鄉至屏東縣獅子鄉台9戊線安朔至草埔路段、高雄市桃源區台20線勤和至復興路段、台東縣海端鄉台20線向陽至初來路段、花蓮縣富里鄉至台東縣東河鄉台23線豐南至北源路段、屏東縣三地門鄉台24線德文路口至神山路段、高雄市六龜區台27線中興至大津路段、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道那瑪夏至五里埔路段。
➤ 高鐵
1. 南港站至左營站間全天調整營運模式，於清晨6時至晚間21時30分，自南港站（南下）及左營站（北上），每小時各發出2班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為 30分及整點。另於22時及22時30分，分別從南港站、左營站加開班次，行駛至台中站
2. 台中站於清晨6時30分加開往南港站、左營站北上及南下列車，以加強疏運旅客
➤ 國內外海空航班
根據民航局統計，今日截至上午10點，國內線取消234架次，國際暨兩岸航線取消248架次、延誤4架次；離島、兩岸小三通共有16航線、共計164航次停航，航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
詳細國內外飛機航班異動看這 → 不斷更新／強度颱風山陀兒襲台 國內外航班異動一次看
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西部幹線、東部幹線對號列車、支線集集線、沙崙線全部停駛、南迴線也全面停駛
區間車：平溪線、六家線、內灣線以及基隆到彰化正常行駛；彰化到枋寮機動行駛；東半部台北往花蓮僅行駛到和仁站或和平站；花蓮往宜蘭僅行駛到新城站；花蓮=台東間正常行。以上列車視風雨狀況調整
➤ 公路
1. 蘇花公路台9線和仁至崇德路段，2日開放3次通行，時間分別為8時至8時20分、10時至10時20分、12時至13時；預計13時起實施預警性封閉。
2. 南迴公路台9線新香蘭至大武國中路段2日上午10至13時開放通行；預計自13時起實施封閉，無法通行。
3. 全台現在預警性封閉路段13處：花蓮縣秀林鄉台8線關原至太魯閣口、花蓮縣秀林鄉台9線和仁至崇德路段、台東縣太麻里鄉台9線香蘭至大武路段、台東縣大武鄉台9線大武橋、屏東縣獅子鄉台9線草埔至新路路段、台東縣達仁鄉至屏東縣獅子鄉台9戊線安朔至草埔路段、高雄市桃源區台20線勤和至復興路段、台東縣海端鄉台20線向陽至初來路段、花蓮縣富里鄉至台東縣東河鄉台23線豐南至北源路段、屏東縣三地門鄉台24線德文路口至神山路段、高雄市六龜區台27線中興至大津路段、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道那瑪夏至五里埔路段。
➤ 高鐵
1. 南港站至左營站間全天調整營運模式，於清晨6時至晚間21時30分，自南港站（南下）及左營站（北上），每小時各發出2班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為 30分及整點。另於22時及22時30分，分別從南港站、左營站加開班次，行駛至台中站
2. 台中站於清晨6時30分加開往南港站、左營站北上及南下列車，以加強疏運旅客
➤ 國內外海空航班
根據民航局統計，今日截至上午10點，國內線取消234架次，國際暨兩岸航線取消248架次、延誤4架次；離島、兩岸小三通共有16航線、共計164航次停航，航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
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