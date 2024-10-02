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聖地牙哥教士隊今（2）日以4：0完封亞特蘭大勇士，在國聯外卡系列賽取得1勝聽牌優勢，只要再贏一場就能挺進國聯分區系列賽，有望對決大谷翔平效力的洛杉磯道奇隊。教士日籍強投達比修有近日在接受專欄作家青池奈津子專訪時，表示若能夠在季後賽對決大谷翔平，他感到非常開心，也十分期待一較高下。大谷翔平大聯盟生涯初嚐季後賽滋味，達比修有表示：「大谷在日職也有過季後賽的經歷，世界棒球經典賽（WBC）也類似於季後賽。看他現在的表現，無論是當時還是現在，他的表現幾乎不會因比賽的重要性而下降，反而可能因為情緒高漲而提升表現。」談及可能與大谷翔平在季後賽對決，達比修表示：「大谷終於有機會進入季後賽，我感到非常高興。如果能在季後賽首次對決，我也會非常期待。」此外，達比修有想起了2012年生涯首次參加季後賽的情景，「那時候幾乎沒有時間感到緊張。」當時達比修有以菜鳥身份主投美聯外卡戰，先發6.2局被敲5安打失掉3分（2責失），投出7次三振，但遺憾的是未獲打線火力支援，最終遊騎兵1：5不敵巴爾的摩金鶯，達比修承擔敗投。達比修有擁有5年大聯盟季後賽資歷，但最令他難以忘懷的還是2017年世界大賽，當時他轉披道奇戰袍，但在世界大賽兩度先發都被打爆，合計3.1局失掉9分（8責失），防禦率高達21.60，達比修有表示：「那是一段非常苦澀的記憶，不僅對我自己，對家人也是如此。從那之後，我幾乎只記得不好的部分。」對於有望在季後賽再次於道奇球場登板先發，達比修透露出他對彌補過往遺憾的強烈渴望，「我想重新在那個舞台上投球，無論結果如何，我都期待能有一個新的記憶。」