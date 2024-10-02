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▲台北橋曾是火車軌道，直到1966年拆除重建，才有了如今的橋樑及「機車瀑布」。（圖片來源│iStock）

▲電影《黃袍加身》演得就是真實的大橋頭，當年不少人北漂尋找台北夢，最終都在台北橋下聚集當點工。（示意圖 / pixabay）

▲大橋頭現在的新建案8字頭，相較台北市大多去愈動輒破百萬，儼然已成為房價凹陷區。（圖／翻攝Google Maps）

電影《角頭－大橋頭》上映約2個月，目前仍在電影院熱播中，依照一般時序，至少須等到12月才會在Netflix或其它串流上映，電影中的「大橋頭」，真實的大橋頭又是怎樣的狀況呢？大橋頭是指台北市大同區台北橋前，捷運「大橋頭站」就是在地多位里長議定指名而定，範圍界定其實並不明確，現今的台北橋下、大橋國小、延三夜市，都可稱作大橋頭，與大稻埕、大龍峒多有重疊。清朝劉銘傳1887年時在台灣造鐵路，第一個車站就是大稻埕車站，鐵軌自大稻埕至民權西路後，轉跨淡水河，當時為「鐵路木橋」；日本1895年接收台灣後，將其改名為淡水橋，因木橋維修不易，廢除鐵路功能；日治中期，1920年台北橋改建為現代化鐵橋；國民政府在台灣，1966年拆除重建新橋，也就是如今的台北橋。近年引起社會關注的「機車瀑布」，主要因為工作機會大多在台北，新北市則是房價負擔較低的地方，而台北橋就是新莊、三重人每日跨上班必經的之路，車流龐大、橋面狹窄，成為機車瀑布奇觀。大橋頭其實在台北的建築發展中，占據重要地位，1991年上映的電影《黃袍加身》，由伊正、葉全真主演，就是在描述當時許多外縣市人們，到台北尋找工作的時代，不少人找不到工作，就會在台北橋下當「點工」。一位曾在台北橋下擔任點工的8旬長者接受《NOWnews》訪問指出，「當時每天上百人都在這裡等待工作派遣，台北市、三重等地方，許多房子都是這裡的工人打造而成，當時日子很苦，在這裡的都是『艱苦人』，賺到前後，有人拚命存錢，不少人就在大橋頭落地生根，也有不少人住到大橋頭三重端，但也有人賺到就賭、就嫖，如今也幾乎身無分文。」他還特別提到，「我以前也曾跟老議長陳幸進稱兄道弟，他很照顧工人！」如今很多政客、已退休的老議員，每到選舉就會到這邊拉票，他們也有蓋房子，那時候不叫做推案，而是「起販厝」，現在很多政二代、建商大老闆，以前都跟這邊有所交集。據實價登錄，大稻埕生活圈房屋均單價，5年內新成屋88.87萬/坪、30年以上老屋約5~6字頭，相較台北市其它區域，新建案動輒百萬起跳便宜了不少，儼然已經成為台北市房價凹陷區。在地人指出，大橋頭整體區域大多為老屋，周邊大稻埕又為古蹟，基本上禁止改建，而延三觀光夜市及其它區域長年無缺乏都更重建等話題，所以房價遲遲未追上其它區域，不過，大橋頭鄰近台北車站、民權西路商圈，生活機能相當優質，是首購、換屋的好區域。