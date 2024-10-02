我是廣告 請繼續往下閱讀

颱風山陀兒來襲，民眾搶購蔬果物資防颱，推升昨（1）日菜價飆漲，創下新高，今（2）日下跌近2成，價格恢復颱風前水準。農業部農糧署為平抑菜價，今釋出平價高麗菜，進口每顆約75元。颱風山陀兒緩步向台灣西南部接近，登陸時間將延至明（3）日。昨（1）日因颱風預期心理，市場交易熱絡，葉菜、肉類等多個品項都被搶購一空，台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價63.7元，創下新高，今日則恢復和緩，下跌約1成7，來到52.8元。農糧署副署長姚志旺接受媒體採訪時説明，1日菜價一舉上衝，主要是受前日休市以及颱風預期心理影響，今日蔬菜到貨量約達1300公斤，交易均價回到52.8元，恢復颱風來臨前的水準。不過，由於颱風尚未登陸，後續仍須會持續關注菜價走勢與農作物受影響情形。為平抑菜價，農糧署今日起在量販超市通路設置平價專區，國產高麗菜每顆約120元內，進口高麗菜每顆約75元，視供需情況調節後續量能，同時建議消費者暫時多加選購根莖類或菇類等蔬菜搭配。