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河村勇輝、周志豪重現經典身高差合照！日本男籃主力後衛，172公分的河村勇輝，和曼非斯灰熊簽下訓練營合約，近日抵達美國實際參與灰熊隊訓練。河村勇輝近年領軍日本隊，在各大國際賽上大放異彩，先是在世界盃小組賽，帶隊拿下3勝2敗佳績，取得巴黎奧運門票，接著在奧運賽場上，連續面對籃球強權德國、法國，都打出精彩比賽，合照發出後，就掀起網路一片熱議，甚至連照片中的Tyrone Bogues本人，都轉發相片，並寫道：「看起來很熟悉。」此外，河村勇輝選擇了17號作為背號，恰好和洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平相同。不過根據日本媒體《體育日本》的報導指出，河村勇輝表示：「