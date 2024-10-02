河村勇輝、周志豪重現經典身高差合照！日本男籃主力後衛，172公分的河村勇輝，和曼非斯灰熊簽下訓練營合約，近日抵達美國實際參與灰熊隊訓練。在媒體日拍攝定裝照時，和隊內224公分有「小姚明」之稱的新秀周志豪（Zach Edey）合照，復刻了1987年由Tyrone Bogues和Manute Bol拍下的經典身高差合照，讓Tyrone Bogues本人都轉發，笑稱：「看起來很熟悉。」
重現NBA經典照 背號17沒想太多
河村勇輝近年領軍日本隊，在各大國際賽上大放異彩，先是在世界盃小組賽，帶隊拿下3勝2敗佳績，取得巴黎奧運門票，接著在奧運賽場上，連續面對籃球強權德國、法國，都打出精彩比賽，而河村勇輝更是在法國一戰砍下29分，受到外界關注。奧運落幕後，河村勇輝和灰熊簽下訓練營合約，正式展開旅美之路。
在季前媒體日當天，河村勇輝和加拿大華裔隊友周志豪，合力重現了1987年，由160公分的Tyrone Bogues，和231公分的Manute Bol，所拍下的NBA經典身高差合照。合照發出後，就掀起網路一片熱議，甚至連照片中的Tyrone Bogues本人，都轉發相片，並寫道：「看起來很熟悉。」
此外，河村勇輝選擇了17號作為背號，恰好和洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平相同。不過根據日本媒體《體育日本》的報導指出，河村勇輝表示：「其實是在選好背號後，才發現是大谷翔平在棒球界的背號，雖然我選擇這個號碼，並沒有帶著這麼深的意義，但我希望至少繳出不會愧對這個號碼的表現。」
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河村勇輝近年領軍日本隊，在各大國際賽上大放異彩，先是在世界盃小組賽，帶隊拿下3勝2敗佳績，取得巴黎奧運門票，接著在奧運賽場上，連續面對籃球強權德國、法國，都打出精彩比賽，而河村勇輝更是在法國一戰砍下29分，受到外界關注。奧運落幕後，河村勇輝和灰熊簽下訓練營合約，正式展開旅美之路。
在季前媒體日當天，河村勇輝和加拿大華裔隊友周志豪，合力重現了1987年，由160公分的Tyrone Bogues，和231公分的Manute Bol，所拍下的NBA經典身高差合照。合照發出後，就掀起網路一片熱議，甚至連照片中的Tyrone Bogues本人，都轉發相片，並寫道：「看起來很熟悉。」
此外，河村勇輝選擇了17號作為背號，恰好和洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平相同。不過根據日本媒體《體育日本》的報導指出，河村勇輝表示：「其實是在選好背號後，才發現是大谷翔平在棒球界的背號，雖然我選擇這個號碼，並沒有帶著這麼深的意義，但我希望至少繳出不會愧對這個號碼的表現。」