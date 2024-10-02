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▲郭富城和老婆方媛和粉絲合照，大家都誇37歲的方媛保養得宜。（圖／翻攝自小紅書）

▲郭富城將來台灣開演唱會。（圖／記者吳翊緁攝）

58歲香港天王郭富城2017年和大陸網美方媛結婚，婚後育有2女，近來他在，親民地跟許多人合照，有人在小紅書曬出合照，沒想到卻有網友在底下留言，直呼郭富城「老人味有點濃」，讓許多粉絲替偶像說話，掀起口水戰。郭富城近來和老婆到倫敦旅遊，被許多粉絲遇到，他們也都熱情地答應合照，也因此小紅書上有許多人都分享出這難能可貴的照片，只見郭富城戴著毛帽和黑眶眼鏡，金色的頭髮非常時髦，方媛則是穿著條紋衣和白色毛外套，把眼鏡掛在頭上，將頭髮綁乾淨，清秀的臉龐讓人羨慕。不過這樣的照片，卻有人說郭富城看起來「老人味有點濃」、「廣東老頭的模樣」、「這明明就老頭子啊」，讓天王的粉絲氣炸，紛紛留言，「沒化妝沒美顏，這樣已經很好了」、「本人不顯老很帥的好嗎」、「因為有些人活在美顏裡不出來」，也有人提出關鍵點，「」而上了年紀的郭富城，多了幾分慈父的味道，不過更多的還是盛讚方媛的美顏，誇她保養得非常好，站在郭富城身邊看幾來就像20幾歲的少女，但其實她也37歲了。除此之外，郭富城也耐心地陪老婆逛街，手上拎著許多戰利品，方媛也開心表示，「逛了一下午的童裝店，滿載而歸！」郭富城也在貼文底下回應老婆，「開心，也祝大家國慶節快樂。」更附上一個眼冒愛心的表情符號。