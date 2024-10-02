山陀兒颱風雖然持續減弱，不過根據中央氣象署最新風雨預估，明天仍然有18縣市達到停班停課的標準，風雨也會比今天更加的明顯，然而就有網友討論「平常家裡都不會煮的颱風麵又可以拿出來煮了！已經是從小吃到大的好滋味」，貼文引起廣大迴響，甚至有網友手繪超漂亮的食譜，吸引超過2萬人讚爆。
許多網友在颱風即將來臨時，在社群平台「Threads」貼文指出「有沒有人跟我家一樣會煮這個厲害的颱風麵！」、「發現有許多台北人不知道颱風麵這個東西！嚇到」、「平常家裡不會煮的颱風麵又可以拿出來煮的，從小時候吃到大，颱風來一定要來上一碗這個好滋味。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「從小時候吃到現在30歲了，就算北漂颱風來的時候也會煮來吃」、「颱風天最強的食物沒有之一，贏過泡麵的豐富感，零廚藝的人也能煮」、「發明颱風麵的人真的很厲害，整整吃了30幾年也不會膩」、「吃過颱風麵後真的回不去泡麵，配料想吃什麼自己丟，超級豐富的。」
颱風天公認最強食物是颱風麵！手繪食譜被2萬人讚爆
而這個「颱風麵」被網友公認是颱風天必吃的美食是什麼？其實就是用經典的「茄汁鯖魚罐頭」跟「麵條」一起烹煮的料理，隨後加入自己愛吃的蔬菜、肉片、雞蛋或者其他配料煮出來的一碗麵，吃起來比泡麵內容物更豐富又營養，許多老一輩的人在颱風來時就會煮這道料理，同時還具備清冰箱的作用，因此又被封為「最佳防颱料理」。
那麼「颱風麵」零廚藝真的能上手嗎？有網友就畫出手繪的食譜，上頭標榜「難度指數0.5顆星」，只要購入肉醬罐頭以及茄汁鯖魚罐頭，接著都倒入鍋內和水融合變成湯底，隨後加入自己想要的麵條、配料煮滾，一碗超豐富的颱風麵就此誕生！完全不需要任何廚藝技巧，每個人都可以輕鬆上手，超精緻的食譜也吸引超過2萬人按讚狂轉發。
《NOWnews》記者也是從小就吃「颱風麵」吃到大，北漂時也會在租屋處自己煮，過去家鄉台南的口味麵條都會選擇「關廟麵」來烹煮，麵條Q彈煮不爛，是非常適合拿來煮「颱風麵」的一款麵條哦！如果颱風天不知道要吃什麼，也吃膩泡麵的話，不妨可以試看看這個「颱風麵」，保證讓你一試成主顧！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「從小時候吃到現在30歲了，就算北漂颱風來的時候也會煮來吃」、「颱風天最強的食物沒有之一，贏過泡麵的豐富感，零廚藝的人也能煮」、「發明颱風麵的人真的很厲害，整整吃了30幾年也不會膩」、「吃過颱風麵後真的回不去泡麵，配料想吃什麼自己丟，超級豐富的。」
颱風天公認最強食物是颱風麵！手繪食譜被2萬人讚爆
而這個「颱風麵」被網友公認是颱風天必吃的美食是什麼？其實就是用經典的「茄汁鯖魚罐頭」跟「麵條」一起烹煮的料理，隨後加入自己愛吃的蔬菜、肉片、雞蛋或者其他配料煮出來的一碗麵，吃起來比泡麵內容物更豐富又營養，許多老一輩的人在颱風來時就會煮這道料理，同時還具備清冰箱的作用，因此又被封為「最佳防颱料理」。
那麼「颱風麵」零廚藝真的能上手嗎？有網友就畫出手繪的食譜，上頭標榜「難度指數0.5顆星」，只要購入肉醬罐頭以及茄汁鯖魚罐頭，接著都倒入鍋內和水融合變成湯底，隨後加入自己想要的麵條、配料煮滾，一碗超豐富的颱風麵就此誕生！完全不需要任何廚藝技巧，每個人都可以輕鬆上手，超精緻的食譜也吸引超過2萬人按讚狂轉發。
《NOWnews》記者也是從小就吃「颱風麵」吃到大，北漂時也會在租屋處自己煮，過去家鄉台南的口味麵條都會選擇「關廟麵」來烹煮，麵條Q彈煮不爛，是非常適合拿來煮「颱風麵」的一款麵條哦！如果颱風天不知道要吃什麼，也吃膩泡麵的話，不妨可以試看看這個「颱風麵」，保證讓你一試成主顧！