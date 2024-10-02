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▲隨著山陀兒颱風逐漸逼近，超讚的防颱料理「颱風麵」又引起廣大討論！（圖/Threads）

▲颱風麵的湯底就是這款「蕃茄汁鯖魚罐頭」，只要水滾倒入攪拌就可以下麵條跟配料囉！（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）

山陀兒颱風雖然持續減弱，不過根據中央氣象署最新風雨預估，明天仍然有18縣市達到停班停課的標準，風雨也會比今天更加的明顯，然而就有網友討論「平常家裡都不會煮的颱風麵又可以拿出來煮了！已經是從小吃到大的好滋味」，貼文引起廣大迴響，甚至有網友手繪超漂亮的食譜，吸引超過2萬人讚爆。許多網友在颱風即將來臨時，在社群平台「Threads」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「吃過颱風麵後真的回不去泡麵，配料想吃什麼自己丟，超級豐富的。」而這個「颱風麵」被網友公認是颱風天必吃的美食是什麼？，吃起來比泡麵內容物更豐富又營養，許多老一輩的人在颱風來時就會煮這道料理，那麼「颱風麵」零廚藝真的能上手嗎？有網友就畫出手繪的食譜，完全不需要任何廚藝技巧，每個人都可以輕鬆上手，超精緻的食譜也吸引超過2萬人按讚狂轉發。《NOWnews》記者也是從小就吃「颱風麵」吃到大，北漂時也會在租屋處自己煮如果颱風天不知道要吃什麼，也吃膩泡麵的話，不妨可以試看看這個「颱風麵」，保證讓你一試成主顧！