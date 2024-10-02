山陀兒颱風襲台，美國知名追風者莫格曼（Josh Morgerman）到台灣追風，不過，他1日晚間7時在臉書粉專Josh Morgerman - icyclone發言，「台灣是我到過最會應對颱風的地方之一，但這裡還是有人做一些蠢事，比如用膠帶封窗戶。」
莫格曼9月30日提前在臉書粉專預告，自己即將到台灣追山陀兒颱風，並以「巨獸」稱呼山陀兒，1日晚間抵達台南，但他對台灣窗戶貼膠帶的方式感到疑惑，並指出，「這裡還是有人會做一些蠢事，比如用膠帶封窗戶」，直呼是防颱迷思。
窗戶貼膠帶是迷思？真正效果：防碎裂時噴濺
特力屋社區管家南區業務經理劉銘源接受《NOWnews》訪問表示，不確定莫格曼指的迷思是哪一部分，如果是以強化效果來說，確實相當有限，也是迷思沒錯，但如果是防止玻璃破碎噴濺，就有相當效果，對於屋主來說很有用處。
不過，他也提醒，既然可以防止玻璃噴濺，如果是高處住家，窗戶破碎掉落，若是往室內掉落問題就不大，但如果是往樓下掉，殺傷力恐怕就會更加驚人，所以貼或不貼，仍要因地制宜，如大賣場、汽車展示行、百貨使用的整片落地窗，就有相當用處。
窗戶貼膠帶「米字型」最優 膠帶選擇有眉角
劉銘源指出，強風吹襲窗戶時，玻璃中間的承受變形的壓力最大，也最為脆弱，所以「米」字型最有保護作用，貼的方式也有講究，除了貼玻璃面，也要貼到窗框外，更具支撐力。
此外，膠帶最好具有一定厚度和彈性，最好用比一般封箱膠帶或透明寬膠帶更厚、更具軔性的膠帶，如「電火布膠帶」，不過，傳統的「電火布膠帶」易有殘膠，可選擇其它品牌，近期五金好手最常購買、CP值最高的，就是「日本製多用途易撕養生膠帶」，可輕鬆手撕也不易留下殘膠，網格編織具有一定厚度。
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窗戶貼膠帶是迷思？真正效果：防碎裂時噴濺
特力屋社區管家南區業務經理劉銘源接受《NOWnews》訪問表示，不確定莫格曼指的迷思是哪一部分，如果是以強化效果來說，確實相當有限，也是迷思沒錯，但如果是防止玻璃破碎噴濺，就有相當效果，對於屋主來說很有用處。
不過，他也提醒，既然可以防止玻璃噴濺，如果是高處住家，窗戶破碎掉落，若是往室內掉落問題就不大，但如果是往樓下掉，殺傷力恐怕就會更加驚人，所以貼或不貼，仍要因地制宜，如大賣場、汽車展示行、百貨使用的整片落地窗，就有相當用處。
窗戶貼膠帶「米字型」最優 膠帶選擇有眉角
劉銘源指出，強風吹襲窗戶時，玻璃中間的承受變形的壓力最大，也最為脆弱，所以「米」字型最有保護作用，貼的方式也有講究，除了貼玻璃面，也要貼到窗框外，更具支撐力。
此外，膠帶最好具有一定厚度和彈性，最好用比一般封箱膠帶或透明寬膠帶更厚、更具軔性的膠帶，如「電火布膠帶」，不過，傳統的「電火布膠帶」易有殘膠，可選擇其它品牌，近期五金好手最常購買、CP值最高的，就是「日本製多用途易撕養生膠帶」，可輕鬆手撕也不易留下殘膠，網格編織具有一定厚度。
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