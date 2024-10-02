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▲台南房市熱區「永康、新市」不少區域涵蓋在淹水潛勢區，但房價仍然5年翻漲約1倍。（圖／翻攝水利署淹水潛勢地圖）

▲莊思敏表示，目前淹水問題尚不影響房價，但「房貸滿水位」威脅相對大了不少。（圖／NOWnews資料照）

今年第18號颱風「山陀兒」襲台，有鑑於凱米颱風造成台南多區域淹水，不少人都嚴陣以待，做好防颱準備，據水利署「淹水潛勢地圖」資料，台南房市熱區中，最容易淹水的區域就是新市、永康，不過淹水似乎澆不熄購屋熱情，新市與永康，短短5年，房價就出現了翻倍的現象。據氣象署資料，山陀兒已從強颱轉為中颱，水氣也越來越少，但如果從西南部登陸台灣，南部要慎防強降雨，不過，累積雨量估計會比凱米颱風少很多，而近海民眾仍要慎防強陣風、海水倒灌等情況，北部雨勢則須觀察是否有「共伴效應」。據實價登錄及市調資料，新市區2020年房屋均單價21.91萬、2024年35.07萬，預售案開價見4字頭；永康區2020年房屋均單價19.42萬、2024年33.78萬，預售屋開價見5字頭。中信房屋研展室副理莊思敏表示，永康、新市近年受惠南科台積電話題，及設廠人口利多，吸引不少剛性、投資置產購屋需求，房價也扶搖直上，伴隨著南科建置越發完善，房價、交易量皆穩健成長。目前無論是永康或新市，基本上分2大類型房屋，透天、大樓華廈，不少南科高階主管、高薪科技人士，特別中意透天，不過總價相對高了不少，基本2千多萬起跳，亦有超過5千萬的大坪數規劃；至於大樓華廈，不少20~35小坪數規劃，總價約800~1,000萬起跳，購屋族群多為科技新貴自用及投資族。莊思敏指出，放眼各縣市目前淹水都為短暫現象，尚未導致房價下滑，不過，淹水畢竟會造成居民生活不便，有賴政府盡速強化排水設施，如果修正緩慢或無法修正，淹水成為常態，未來還是有導致房價下滑的可能。不過，她也提醒，淹水問題雖然暫時不會澆息房市熱情，但房貸水位拉警報，不少人交屋時，碰上房貸排隊潮，貸款成數低、利率高，甚至被拒貸等問題，造成全台交易量急速下滑，倘若問題長期不解，房價仍有鬆動可能性。