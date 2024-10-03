MLB美國職棒美聯外卡賽，堪薩斯皇家今（3）日以2：1擊敗巴爾的摩金鶯，再度再度收下勝利，也確定以2勝0敗之姿完成橫掃，成功晉級美聯分區系列賽，後續將要強碰紐約洋基，也是雙方在睽違44年之久後，再度在季後賽上碰頭。而根據美媒報導，條紋軍團如今也率先確定前2戰的先發投手，系列賽G1將由王牌投手Gerrit Cole打頭陣，至於G2則將交給明星左投Carlos Rodon掛帥先發。
皇家連2戰封鎖金鶯打線 搶下分區系列賽門票
皇家與金鶯這個系列賽首場比賽，雙方上演一場精彩的投手大戰，最終皇家靠著王牌左投Cole Ragans繳出6局無失分的好投，以及明星內野手Bobby Witt Jr.在第6局敲出關鍵的致勝安打，終場就以1：0完封金鶯取勝，在3戰2勝的外卡系列賽搶先聽牌。
今日雙方系列賽的第2場比賽，金鶯面臨輸不得的壓力，但最終笑到最後的仍然是皇家隊，Bobby Witt Jr.在第6局再度建功，打出關鍵內野安打送回超前分，終場就率皇家以2：1贏球，正式晉級到美聯分區系列賽，後續將對決紐約洋基，雙方將爭奪美聯冠軍戰的門票。
洋基前2戰先發出爐 G3尚未確定
兩隊將在美聯分區系列賽交手，也是睽違44年之久後再度碰頭，洋基如今也已經提前確定前2戰先發投手，系列賽G1先發將由王牌投手Gerrit Cole打頭陣，G2則確定是明星左投Carlos Rodon，G3目前還沒有公布，美媒《ESPN》則推測洋基將從火球男Luis Gil與Clarke Schmidt選擇其中之一擔任。
至於洋基與皇家上次在季後賽上對決，已經要追溯至1980年的美聯冠軍賽，當時皇家以3勝0敗橫掃洋基，系列賽的MVP是前球星Frank White，當時他個人11個打數擊出6支安打，包含1轟、3分打點，打擊率來到了高達0.545。
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皇家與金鶯這個系列賽首場比賽，雙方上演一場精彩的投手大戰，最終皇家靠著王牌左投Cole Ragans繳出6局無失分的好投，以及明星內野手Bobby Witt Jr.在第6局敲出關鍵的致勝安打，終場就以1：0完封金鶯取勝，在3戰2勝的外卡系列賽搶先聽牌。
今日雙方系列賽的第2場比賽，金鶯面臨輸不得的壓力，但最終笑到最後的仍然是皇家隊，Bobby Witt Jr.在第6局再度建功，打出關鍵內野安打送回超前分，終場就率皇家以2：1贏球，正式晉級到美聯分區系列賽，後續將對決紐約洋基，雙方將爭奪美聯冠軍戰的門票。
洋基前2戰先發出爐 G3尚未確定
兩隊將在美聯分區系列賽交手，也是睽違44年之久後再度碰頭，洋基如今也已經提前確定前2戰先發投手，系列賽G1先發將由王牌投手Gerrit Cole打頭陣，G2則確定是明星左投Carlos Rodon，G3目前還沒有公布，美媒《ESPN》則推測洋基將從火球男Luis Gil與Clarke Schmidt選擇其中之一擔任。
至於洋基與皇家上次在季後賽上對決，已經要追溯至1980年的美聯冠軍賽，當時皇家以3勝0敗橫掃洋基，系列賽的MVP是前球星Frank White，當時他個人11個打數擊出6支安打，包含1轟、3分打點，打擊率來到了高達0.545。