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▲復電時電壓會瞬間飆升，恐傷家電IC電路板，建議關閉總電源、並將插座拔掉。(示意圖／NOWnews資料照)

▲停電後，冰箱盡量別開，保留冷氣，電視在停電前若在使用中，停電後，應嘗試關閉，避免螢幕磁化問題。（示意圖／pixabay）





山陀兒颱風襲台，截至今(3)日上午11時，全國曾停電戶數176,506戶，不少人詢問，「家電會不會壞掉？」台電表示，恢復供電時瞬間電壓較大，可能導致家電損壞，建議在復電前先將家電插座全部拔掉。根據台電資料，截至今(3)日上午11時，全國曾停電戶數176,506戶，其中125,469戶已修復（逾七成），51,037戶尚未復電，包括高雄市23,556戶、屏東縣23,210戶、雲林縣1,650戶、台北市468戶、台東縣393戶、嘉義縣391戶、花蓮縣326戶、台南市322戶、台中市273戶、桃園市246戶、南投縣116戶、新北市67戶、苗栗縣12戶及嘉義市7戶。台電將視後續風雨情形，持續搶修。台灣電壓大多110~220V，但停電後復電瞬間，電壓會瞬間飆高，有可能超過220V，極有可能導致電器用品的IC電路板損毀，如電冰箱、冷氣機、微波爐、電腦、電視等。台電指出，雖然總開關箱有保護裝置，且目前大多數新型家電都有保護措施，但仍建議，一旦停電應先施行二大步驟，「一、關閉總電源、二、拔掉易損壞電器插座」，避免家電損毀。台電也提醒，停電後，冰箱拔除插座後，盡量不要打開冰箱門，避免冷氣外洩，導致食物腐敗，電磁爐、瓦斯爐一定要關掉，避免發生危險；完成預防措施後，可留一盞燈，保持開燈狀態，用來確認復電否；電視如果停電前正在使用中，應嘗試關閉，復電後第一件事打開電視後，先關閉電視，再重新打開，避免螢幕磁化問題。