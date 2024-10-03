12強賽／大巨蛋「中華隊VS日本」5分鐘內就完售！韓國戰也賣完了

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▲2024世界12強棒球錦標賽B組預賽即將在台灣開打，目前11月16日由日本對上中華隊的比賽5分鐘內就已經完售。不只「中華隊VS日本」、「中華隊VS韓國也賣完了」，目前只剩對古巴、多明尼加、澳洲可搶。（圖／翻攝自官網）

▲《NOWnews》建議球迷在購票時要先輸入卡號，最後要等系統「轉圈圈」的步驟完全跑完，付款才算數，否則很可能沒有購票成功。（圖／翻攝自官網）

2024世界12強棒球錦標賽B組預賽即將在台灣開打，本屆預賽所有中華隊賽事都在臺北大巨蛋舉行，在此前在9月27、28日推出的大巨蛋限量套票已全數搶購一空。今（3）日開放中信卡友搶購各對戰組合單場門票，球迷相當踴躍，，《NOWnews》呼籲球迷欲買從速。本屆12強大巨蛋賽事包含5場中華隊賽事與1場日韓賽事，各對戰組合單場門票將在10月4日中午12點全面開賣，而根據《NOWnews》記者實際觀察，1可以搶。《NOWnews》也建議球迷在購票時要先輸入卡號，，否則很可能沒有購票成功。⚾購票前請先加入會員並完成手機號碼驗證。⚾點選『立即購票』後，選擇需要購買的場次點選『立即訂購』 。⚾請輸入信用卡卡號的前Ｎ碼⚾先選擇『電腦配位』或『自行選位』再點選購票區域。⚾電腦配位者 (1)選擇張數(2)輸入驗證碼(3)閱讀服務條款並於同意後勾選 (4)確認張數⚾自行選位者，點選所需座位後按『確認座位』，再接續下一頁操作⚾自行選位者 (1)輸入驗證碼(2)閱讀服務條款並於同意後勾選 (3)確認張數。⚾選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選『下一步』 。⚾信用卡付款者，請在15分鐘內填寫信用卡資料並確認送出，付款完成後交易狀態會改為『訂單成立』 。⚾全家FamiPort取票者，可在訂單查詢中查看取票資訊。世界棒壘球聯盟因應世界盃棒球賽於2011年走入歷史，世界性的頂級棒球賽事僅存世界棒球經典賽，特別於相鄰兩屆的世界棒球經典賽中間新創此項賽事。由於兩項賽事皆為四年一屆，自2013年起，世界棒球經典賽與世界棒球12強賽每兩年交替舉行一次。