世界棒壘總會（WBSC）舉辦的第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽，將於11月在台北大巨蛋進行預賽。本次12強賽總共會有5場中華隊的賽事舉辦在大巨蛋，分別交手日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲，而日韓大戰也會舉辦在大巨蛋的比賽。單場票販售部分，中信卡友在10月3日中午12點有搶先購優惠，而全面開賣時間則是定在10月4日的中午12點，以下《NOWnews今日新聞》為各位讀者搶票相關資訊：
📌世界12強賽大巨蛋賽事售票網站：拓元售票系統
📌世界12強賽大巨蛋賽事取票地點：全家便利商店FamiPort
📌世界12強賽大巨蛋賽事門票販售時間：
⚾️限量套票
中信卡友優先購：9月27日中午12時起至晚間11時59分
全面開賣：9月28日中午12時起至晚間11時59分
⚾️單場票
中信卡友限區限量優先購：10月3日中午12時起至晚間11時59分
全面開賣：10月4日中午12時起
📌世界12強賽大巨蛋門票區間圖：
📌世界12強賽大巨蛋門票場次票價：
📌世界12強賽大巨蛋賽事完整購票流程：
⚾中信卡友優先購購票流程（僅供參考）
📌世界12強賽大巨蛋賽程：
11/13台灣時間18:30：韓國 vs 中華台北
11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加
11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本
11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北
11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲
11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北
📌世界12強賽賽制＆分組：
參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「單循環賽」，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。
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📌世界12強賽大巨蛋賽事售票網站：拓元售票系統
📌世界12強賽大巨蛋賽事取票地點：全家便利商店FamiPort
📌世界12強賽大巨蛋賽事門票販售時間：
⚾️限量套票
中信卡友優先購：9月27日中午12時起至晚間11時59分
全面開賣：9月28日中午12時起至晚間11時59分
⚾️單場票
中信卡友限區限量優先購：10月3日中午12時起至晚間11時59分
全面開賣：10月4日中午12時起
📌世界12強賽大巨蛋門票區間圖：
📌世界12強賽大巨蛋門票場次票價：
📌世界12強賽大巨蛋賽事完整購票流程：
⚾中信卡友優先購購票流程（僅供參考）
- 購票前請先加入會員並完成手機號碼驗證。
- 點選『立即購票』後，選擇需要購買的場次點選『立即訂購』 。
- 請輸入信用卡卡號的前Ｎ碼
- 先選擇『電腦配位』或『自行選位』再點選購票區域。
- 電腦配位者 (1)選擇張數(2)輸入驗證碼(3)閱讀服務條款並於同意後勾選 (4)確認張數
- 自行選位者，點選所需座位後按『確認座位』，再接續下一頁操作
- 自行選位者 (1)輸入驗證碼(2)閱讀服務條款並於同意後勾選 (3)確認張數。
- 選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選『下一步』 。
- 信用卡付款者，請在15分鐘內填寫信用卡資料並確認送出，付款完成後交易狀態會改為『訂單成立』 。
- 全家FamiPort取票者，可在訂單查詢中查看取票資訊。
📌世界12強賽大巨蛋賽程：
11/13台灣時間18:30：韓國 vs 中華台北
11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加
11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本
11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北
11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲
11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北
📌世界12強賽賽制＆分組：
參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「單循環賽」，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。