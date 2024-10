我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年第三屆世界12強棒球錦標賽,大巨蛋賽事各座位區間圖。(圖/翻攝自世界十二強棒球錦標賽 臉書)

▲世界棒壘總會(WBSC)舉辦的第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽,將於11月在台北大巨蛋進行預賽,圖為本次賽事的票價相關資訊。(圖/翻攝自世界十二強棒球錦標賽 臉書)

購票前請先加入會員並完成手機號碼驗證。 點選『立即購票』後,選擇需要購買的場次點選『立即訂購』 。 請輸入信用卡卡號的前N碼 先選擇『電腦配位』或『自行選位』再點選購票區域。 電腦配位者 (1)選擇張數(2)輸入驗證碼(3)閱讀服務條款並於同意後勾選 (4)確認張數 自行選位者,點選所需座位後按『確認座位』,再接續下一頁操作 自行選位者 (1)輸入驗證碼(2)閱讀服務條款並於同意後勾選 (3)確認張數。 選擇付款方式及配送方式,並在10分鐘內點選『下一步』 。 信用卡付款者,請在15分鐘內填寫信用卡資料並確認送出,付款完成後交易狀態會改為『訂單成立』 。 全家FamiPort取票者,可在訂單查詢中查看取票資訊。

▲2024世界12強棒球錦標賽B組預賽於9月27日開始販售大巨蛋限量套票,兩日大巨蛋限量套票或球迷朋友熱烈搶購皆已完售。(圖/中華棒協提供)

世界棒壘總會(WBSC)舉辦的第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽,將於11月在台北大巨蛋進行預賽。本次12強賽總共會有5場中華隊的賽事舉辦在大巨蛋,分別交手日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲,而日韓大戰也會舉辦在大巨蛋的比賽,以下《NOWnews今日新聞》為各位讀者搶票相關資訊:全家便利商店FamiPort中信卡友優先購:9月27日中午12時起至晚間11時59分全面開賣:9月28日中午12時起至晚間11時59分中信卡友限區限量優先購:10月3日中午12時起至晚間11時59分全面開賣:10月4日中午12時起11/13台灣時間18:30:韓國 vs 中華台北11/14台灣時間18:30:中華台北 vs 多明尼加11/15台灣時間18:00:韓國 vs 日本11/16台灣時間18:00:日本 vs 中華台北11/17台灣時間18:30:中華台北 vs 澳洲11/18台灣時間18:30:古巴 vs 中華台北參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「,各組的前兩名進入「」,超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。