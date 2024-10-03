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世界棒壘總會（WBSC）主辦的第3屆「Premier 12」世界棒球12強錦標賽將於11月在台北大巨蛋登場。今（3）日中午12點開放中信卡友優先購票，門票在短時間內秒殺搶購一空，許多球迷反映系統問題，導致無法完成刷卡交易，紛紛在網路上抱怨：「刷卡失敗，爛系統！」本次12強賽共有5場中華隊賽事在台北大巨蛋舉行，對手包括日本、韓國、古巴、多明尼加和澳洲等勁旅，日韓大戰也將在大巨蛋上演。對於熱愛棒球的球迷來說，這是不可錯過的盛事。中信卡友搶先購票的優惠於今日中午率先開跑，但許多持卡人反映系統在開賣後瞬間癱瘓，無法順利購票。在世界十二強棒球錦標賽臉書粉絲團底下，湧入大量網友留言表示不滿，短短不到30分鐘就湧入近百則留言，網友說：「一直顯示刷卡中」，不少網友則抱怨：「爛系統！」許多人表示在刷卡環節出現問題，無法完成交易，「為什麼會一直刷卡失敗⋯⋯」。更有網友表示，雖然訂單已成立，但刷卡卻無法成功，一名劉姓球迷留言表示：「訂單成立後無法刷卡，客服也打不進去。」不少人都因為刷卡問題無法順利購票，「為什麼大家都刷卡失敗！真的崩潰。」也有部分球迷質疑票務系統的公平性，球迷紛紛表示：「好扯直接秒殺，沒買到。」、「完全搶不到啊⋯秒殺完⋯臉書一堆賣票的。」有網友懷疑黃牛介入，導致一般球迷難以購票。從網友的反應來看，只有少部分幸運兒順利搶票。對於此次中信卡友購票問題，許多球迷希望主辦單位能夠改進系統，提供更順暢的購票服務。目前官方尚未對此事件發表正式回應，也尚未決定是否加開。世界棒球12強錦標賽單場票於明（4）日中午12點正式開賣，球迷們希望在正式開賣時，能有更好的購票體驗，不再發生系統問題、刷卡失敗等狀況。