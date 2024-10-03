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▲汐東線尚未興建，汐止房價近5年已漲了3成4，均單價來到43.93萬/坪。（圖／新北捷運公司提供）

▲陳傑鳴表示，汐止房價基期相對其它新北第一環較低，現在有捷運利多，估計房價未來仍有上漲空間。（圖／記者陳韋帆攝）

基隆捷運「汐東線」統包工程1日正式開標，下一步將進入評選作業，預計明(104)年決標、簽約、開工。據實價登錄，近5年汐止整體房價已上漲34%，可說是建設未到就偷跑喊漲，專家認為，汐止房市基期低，未來仍有上漲潛力，但近期仍應留意「房貸水位拉警報」問題。汐東線為大台北捷運網絡串聯汐止、基隆的第一步，從內湖蘆洲里，至社后設機廠及車站，往東至同興路至大同路向東，沿大同路穿過北二高與樟樹灣站（基隆捷運）及汐科站（基隆捷運、臺鐵）銜接轉乘，轉康誥坑溪轉往新台五路至汐止區公所設置終點站，全長約5.56公里，開發經費約為 377.57 億元。汐東線目前仍尚未結標，不過，觀察實價登錄，汐止房屋均單價，2020年32.81萬/坪，隨後逐年上漲，2024年來到43.93萬/坪，短短5年漲幅達34%，其中，新建案大樓4~5字頭，華廈大樓4字頭、公寓3字頭。汐止房價漲幅雖然不低，不過，相較其它新北市外環第一圈，板橋、中永和、三重、新店的6~8字頭便宜不少，若與一橋之隔的南港，房價等於一半不到，仍算相對親民。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，汐止沒有捷運，過去又給人容易淹水印象，所以房價基期較低，但自從員山子分洪道工程做好後，淹水狀況已明顯改善，僅剩少數特定路段容易淹水，且隨著台北市東區門戶計畫推進，南港發展迅速，汐止房市也隨之受惠，加上汐東線前景，銜接台北市之外，未來亦可北上往基隆觀光，估計將進一步推升汐止房價。不過，他也提醒，汐止區域潛力雖然不錯，但目前大盤銀行房貸水位拉警報，就算消費者想買也很難貸款，等於房市缺乏銀彈，全國房市交易明顯進入冷靜期，交易量熱度也已腰斬，短期內價格或許不會下跌，但房貸排隊狀況若長期未解，持續6個月~1年以上，仍會有鬆動的可能，購屋族可多加留意。