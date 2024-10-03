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▲591租屋網資料指出，台大肯德基權狀坪66.91坪，1~5樓都有增建，使用坪數百坪。（圖／翻攝591租屋網）

▲陳傑鳴表示，台大公館商圈店租均價約4~8千，肯德基原址1樓則約9千，堪稱全商圈最貴。（圖／記者陳韋帆攝）

▲陳傑鳴表示，萬物皆漲、薪水不漲，導致不少商圈蕭條，有賴政府積極解決。（圖／記者陳韋帆攝）

台灣大學旁新生南路上的肯德基9月30熄燈了！該店址位於台大正門前，是許多台大校友回憶，不過，近期傳出漲租，肯德基不再續約，9月底正式熄燈。據查，目前該店址已放網路上招租，1~4層樓共100坪店面，1個月租金28萬元，為台大公館商圈中，租金水位最高的等級。肯德基1985年正式進軍台灣，於西門町開設第一家分店，目前台北市共26家，位於台北市公館商圈的台大店面營業已21年，為1~4層樓透店，總坪數100坪，由於位於台大正門口，不少師生都會到此用餐、休憩。對於肯德基熄燈，傳出是因為房東漲租，肯德基決定不再續約，肯德基則未針對相關情事說明，僅發布聲明邀請客人可轉至與「台大店址」相當遙遠的「台北復興南餐廳」用餐。不過，《591租屋網》3天前已刊登招租廣告，房東交給房仲出租，根據其資訊，店面月租金28萬，權狀1~4樓、登記66.91坪，1~5樓都有「增建」(違建)，使用坪數約100坪。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，目前台大公館商圈一線店面租金約1坪4~8千元不等。而肯德基店面，不計違建部分，以28萬拆算單價，1樓1坪租金約9千、2~4樓約1,800元；計入違建的話，1樓1坪約9千，2~5樓約1,500元。至於是否有漲租，由於實價登錄沒有上一筆資料，無法得知，但如果比較現在招租開價，就是台大公館商圈中，租金水位等級最高的店面。陳傑鳴表示，排除肯德基店面不談，近年房價不斷上漲，不少店面租金也連年喊漲，對店家而言，還有原物料成本攀漲問題，也只能調漲售價應對，無奈即使政府調漲最低薪資，實際出社會多年上班族薪資卻紋風不動。萬物皆漲、只有薪水不漲，民眾實際消費力不斷下滑，實體餐飲店經營也越發困難，也導致消費相對較高的商圈不如以往興盛，東區、公館尤其明顯，至今還不少店面仍在招租中，他指出，這樣的問題非商圈自身努力可解，有賴政府積極解決。