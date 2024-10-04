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▲王世堅、黃珊珊、賴士葆等立委，聯合圍剿融資租賃公司「低利高貸」。（圖／資料照）

▲三大融資租賃公司是合法登記公司，但違約金、延滯利息、手續費等費用，也容易導致借款成本高度攀升。（圖／家庭消費中心攝）

▲王俐喬表示，碰上房貸難關，由於融資公司貸款成本相對較高，應視為最終考慮。（圖／NOWnews資料照）

銀行房貸水位拉警報，央行還祭出第七波信用管制，許多人房貸排隊、卡關，又或者低成數、高利率，導致交屋不順，如果找「融資租賃公司」可以解套？理財專家、俐富股份有限公司創辦人王俐喬接受《NOWnews》訪問表示，「如果貸款成數不足，頭期款僅差1~2百萬，違約又會面臨重大損失，或許可考慮申貸，但由於利率較高，切記『救急不救窮』、『不能病急亂投醫』兩大原則。」台灣目前主要有三大融資租賃公司「中租、和潤、裕融」，從銀行低利借款，並以相對高利率放貸，從中賺取價差，被藍、綠、白三黨立委圍剿痛批是「吸血公司」，欲修法管制。民進黨立委王世堅質詢時表示，「中租、裕融、和潤」三大融資租賃公司向銀行體系借款約5千億，再以變相「低利高貸」的方式借給借款人，利用巧立名目的方式收取高額手續費，規避《公司法》融資不得超過企業總值40%、《民法》年息不得高於16%、《刑法》的重利罪重利罪。民眾黨立委黃珊珊也指出，部分不肖金融業者，使用「高額消費品BNPL先買後付、機車超貸服務、假商品貸真信貸」導致信用快速擴張，有高度違約風險，隨之而來的就是高額利息、逾期滯納金及債務追討，這類型被害人越來越多。國民黨立委賴士葆則依據網路借貸平台資料指出，消費者買機車借6萬，結果要先扣除利息9千、手續費1.5萬，實拿4.5給車行，24期分期付款，共付7.3萬，實質利率高達47%，就是變相高利。王俐喬表示，「中租-KY（5871-TW）、裕融（9941-TW）、和潤企業（6592-TW）」三者皆是三者均為經政府核准的上市櫃企業，業務運作受到主管機關監管。根據《融資公司法》草案的定義，融資公司屬於「非銀行之金融機構」，不受金管會管轄。其服務範圍包括「不動產附擔保貸款」、「融資租賃」（公司車、機械等）、汽機車融資、企業融資及個人信貸，填補傳統銀行無法服務的市場空缺，因不受金管會管轄，是許多中小企業主、高風險族群取得資金的重要管道。根據三大融資租賃公司2023年財報，其實際執行的平均利率約為8.9%，符合《民法》205條，「契約年利率不得超過16%規定。」然而，一旦借款人違約，其違約金、延滯利息、手續費等費用，加總後可能超過法定上限，也被外界認為本質上是「隱性高利貸」。王俐喬指出，由於借款人本身多是「銀行拒貸」族群，一旦無法依約償還貸款，「延滯利息、違約金」也會使負債壓力將大幅增加，讓借款人陷入更高債務風險。不過，由於現行法律未規範相關費用，法律上並不違法，但也被外界視為「吸血」行業。王俐喬表示，購屋族如果是因為房貸緊縮，導致違約發生的可能，建議可先透過仲介與賣家協商，爭取酌情減少違約金或延長付款期限，倘若賣家不願退讓，其實可優先考慮銀行信貸，其次才是融資公司。不過，她也提到，無論是信貸或融資，通常也僅能補足1~2成的頭期款，而且銀行信貸與融資，利息通常也都是8~16%不等，短期週轉可以，大筆款項長期借貸，恐有負擔過重問題。最後，王俐喬建議，購屋族如果碰上相關問題，應先冷靜下來，尋求專業融資規劃公司或貸款顧問，審慎評估各種貸款方案與還款條件，除了降低貸款成本外，評估後，若發現債償能力上真有困難，亦可考慮長痛不如短痛，認賠支付違約金一了百了。