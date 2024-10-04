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▲山本由伸則是今年跟道奇隊簽下12年3.25億美元（約台幣101億）合約，超越超越洋基隊強投Gerrit Cole，締造大聯盟史上投手最大合約，如今他要在季後賽先發，證明自己的價值。（圖／美聯社／達志影像）

山本由伸改投首戰！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊將在主場迎戰聖地牙哥教士隊，今道奇隊（4）日宣布，道奇隊棒球營運總裁Andrew Friedman表示，根據內部討論後，之所以把山本由伸拿到第一戰先發，「最主要是牛棚考量，若要打到第5戰，將會有更彈性的調度空間。」大聯盟季後賽分區系列賽時間日前出爐，原本道奇隊已經排好由山本由伸則是今年跟道奇隊簽下12年3.25億美元（約台幣101億）合約，超越超越洋基隊強投Gerrit Cole，締造大聯盟史上投手最大合約，如今他要在季後賽先發，證明自己的價值。事實上，為何道奇隊要讓山本由伸先投第一場，除了考量到他的續航力外，也要小心他的投球量，因為他在球季中因為手肘、三頭肌拉傷等狀況出現，若可以多休一天，對於道奇隊牛棚戰力，可望有效舒緩。10 月 5 日，星期六ALDS 比賽 1，老虎 @ 守護者，上午 1 點NLDS 比賽 1，待定 @ 費城人，上午4 點ALDS 比賽1，皇家@ 洋基，上午6:3010 月 6 日星期日NLDS 第 2 場比賽，待定 @ 費城人，上午 4 點10 月 7 日星期一ALDS 比賽 2，老虎 @ 守護者，上午 4 點ALDS 比賽 2，皇家 @ 洋基，上午 7:30備註：ALDS為美聯分區系列賽，NLDS為國聯分區系列賽