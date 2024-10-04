山本由伸改投首戰！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊將在主場迎戰聖地牙哥教士隊，今道奇隊（4）日宣布，大聯盟季後賽分區系列賽首戰，原本要由Jack Flaherty主投，但是今天道奇隊臨時改成山本由伸先發，主因在於他可以多休一天，加上道奇隊未來也有先發輪值考量，因此作出變更決定。山本由伸今天進牛棚練投40球，將肩負季後賽首戰先發的重責大任。日本媒體則是報導，無緣看到山本由伸跟教士隊日籍王牌達比修有對決，十分遺憾。
山本由伸簽下大約 主投季後賽首戰可多休一天
道奇隊棒球營運總裁Andrew Friedman表示，根據內部討論後，之所以把山本由伸拿到第一戰先發，「最主要是牛棚考量，若要打到第5戰，將會有更彈性的調度空間。」
大聯盟季後賽分區系列賽時間日前出爐，日本球星大谷翔平與山本由伸所屬的洛杉磯道奇隊，預計將在5日上午8時38分開始對戰外卡聖地牙哥教士隊，第二戰將於6日上午8時3分開打，這兩場比賽都將在道奇隊主場進行，大谷翔平可望跟教士隊日籍球員達比修有、松井裕樹再度對決。
原本道奇隊已經排好由Jack Flaherty先發，他是今年道奇比較固定在先發輪值的投手，本季出賽28場，拿下13勝7敗，防禦率3.17。
山本由伸則是今年跟道奇隊簽下12年3.25億美元（約台幣101億）合約，超越超越洋基隊強投Gerrit Cole，締造大聯盟史上投手最大合約，如今他要在季後賽先發，證明自己的價值。
事實上，為何道奇隊要讓山本由伸先投第一場，除了考量到他的續航力外，也要小心他的投球量，因為他在球季中因為手肘、三頭肌拉傷等狀況出現，若可以多休一天，對於道奇隊牛棚戰力，可望有效舒緩。
大聯盟官方公布分區系列賽時間：
10 月 5 日，星期六
ALDS 比賽 1，老虎 @ 守護者，上午 1 點
NLDS 比賽 1，待定 @ 費城人，上午4 點
ALDS 比賽1，皇家@ 洋基，上午6:30
NLDS 第 1 場比賽，待定 @ 道奇，上午 8:30 （大谷預定出賽）
10 月 6 日星期日
NLDS 第 2 場比賽，待定 @ 費城人，上午 4 點
NLDS 第 2 場比賽，教士 @ 道奇，上午 8 點 （大谷預定出賽）
10 月 7 日星期一
ALDS 比賽 2，老虎 @ 守護者，上午 4 點
ALDS 比賽 2，皇家 @ 洋基，上午 7:30
備註：ALDS為美聯分區系列賽，NLDS為國聯分區系列賽
以上資料來源：大聯盟官網
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道奇隊棒球營運總裁Andrew Friedman表示，根據內部討論後，之所以把山本由伸拿到第一戰先發，「最主要是牛棚考量，若要打到第5戰，將會有更彈性的調度空間。」
大聯盟季後賽分區系列賽時間日前出爐，日本球星大谷翔平與山本由伸所屬的洛杉磯道奇隊，預計將在5日上午8時38分開始對戰外卡聖地牙哥教士隊，第二戰將於6日上午8時3分開打，這兩場比賽都將在道奇隊主場進行，大谷翔平可望跟教士隊日籍球員達比修有、松井裕樹再度對決。
原本道奇隊已經排好由Jack Flaherty先發，他是今年道奇比較固定在先發輪值的投手，本季出賽28場，拿下13勝7敗，防禦率3.17。
山本由伸則是今年跟道奇隊簽下12年3.25億美元（約台幣101億）合約，超越超越洋基隊強投Gerrit Cole，締造大聯盟史上投手最大合約，如今他要在季後賽先發，證明自己的價值。
事實上，為何道奇隊要讓山本由伸先投第一場，除了考量到他的續航力外，也要小心他的投球量，因為他在球季中因為手肘、三頭肌拉傷等狀況出現，若可以多休一天，對於道奇隊牛棚戰力，可望有效舒緩。
大聯盟官方公布分區系列賽時間：
10 月 5 日，星期六
ALDS 比賽 1，老虎 @ 守護者，上午 1 點
NLDS 比賽 1，待定 @ 費城人，上午4 點
ALDS 比賽1，皇家@ 洋基，上午6:30
NLDS 第 1 場比賽，待定 @ 道奇，上午 8:30 （大谷預定出賽）
10 月 6 日星期日
NLDS 第 2 場比賽，待定 @ 費城人，上午 4 點
NLDS 第 2 場比賽，教士 @ 道奇，上午 8 點 （大谷預定出賽）
10 月 7 日星期一
ALDS 比賽 2，老虎 @ 守護者，上午 4 點
ALDS 比賽 2，皇家 @ 洋基，上午 7:30
備註：ALDS為美聯分區系列賽，NLDS為國聯分區系列賽
以上資料來源：大聯盟官網