大谷翔平季後賽出賽時間出爐！美國職棒大聯盟（MLB)官方今（2）日宣布，大聯盟季後賽分區系列賽第二戰時間出爐，日本球星大谷翔平與山本由伸所屬的洛杉磯道奇隊，預計將在5日上午8時38分開始對戰外卡聖地牙哥教士隊跟亞特蘭大勇士隊勝者，第二戰將於6日上午8時3分開打，這兩場比賽都將在道奇隊主場進行，大谷翔平可望跟教士隊日籍球員達比修有、松井裕樹再度對決。
大聯盟官方公布分區系列賽時間：
根據大聯盟官網顯示，道奇隊將打完前兩場後，前往客隊主場進行賽事，而道奇隊最有機會遇到的可能就是教士隊，教士隊前一場才以4:0完封勇士隊，加上教士本季在國聯西區排名第二，跟道奇隊戰績咬很緊，預計國聯賽事會很有看頭。
此外，大谷翔平第三戰以後的賽事，都是未定，因為在這系列賽，將會進行5戰3勝制的比賽。
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月5日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV。
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10 月 5 日，星期六
ALDS 比賽 1，待定 @ 守護者，上午 1 點
NLDS 比賽 1，待定 @ 費城人，上午4 點
ALDS 比賽1，待定@ 洋基，上午6:30
NLDS 第 1 場比賽，待定 @ 道奇，上午 8:30 （大谷預定出賽）
ALDS 比賽 1，待定 @ 守護者，上午 1 點
NLDS 比賽 1，待定 @ 費城人，上午4 點
ALDS 比賽1，待定@ 洋基，上午6:30
NLDS 第 1 場比賽，待定 @ 道奇，上午 8:30 （大谷預定出賽）
10 月 6 日星期日
NLDS 第 2 場比賽，待定 @ 費城人，上午 4 點
NLDS 第 2 場比賽，待定 @ 道奇，上午 8 點 （大谷預定出賽）
NLDS 第 2 場比賽，待定 @ 費城人，上午 4 點
NLDS 第 2 場比賽，待定 @ 道奇，上午 8 點 （大谷預定出賽）
10 月 7 日星期一
ALDS 比賽 2，待定 @ 守護者，上午 4 點
ALDS 比賽 2，待定 @ 洋基，上午 7:30
備註：ALDS為美聯分區系列賽，NLDS為國聯分區系列賽
以上資料來源：大聯盟官網
ALDS 比賽 2，待定 @ 守護者，上午 4 點
ALDS 比賽 2，待定 @ 洋基，上午 7:30
備註：ALDS為美聯分區系列賽，NLDS為國聯分區系列賽
以上資料來源：大聯盟官網
根據大聯盟官網顯示，道奇隊將打完前兩場後，前往客隊主場進行賽事，而道奇隊最有機會遇到的可能就是教士隊，教士隊前一場才以4:0完封勇士隊，加上教士本季在國聯西區排名第二，跟道奇隊戰績咬很緊，預計國聯賽事會很有看頭。
此外，大谷翔平第三戰以後的賽事，都是未定，因為在這系列賽，將會進行5戰3勝制的比賽。
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月5日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV。
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