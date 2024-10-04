大谷翔平輸給法官？美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日本好手大谷翔平，今年創下54轟59盜的超狂成績，成為大聯盟史上第一位「50轟50盜」俱樂部成員，整季有望首度以指定打擊身分（DH）獲得國聯年度MVP。不過，美國媒體ESPN節目《Get Up》製作人Paul Hembekides指出，如果MVP只能選一個，他將力挺洋基球星「法官」Aaron Judge，而不是大谷。大谷翔平今年因傷專職擔任指定打擊，單季出賽159場，54轟、130分打點、59盜，打擊率3成10，整體攻擊指數（OPS）為1.036。大谷還拿下今年的國聯全壘打王和打點王，為日本球員第一人。
還在復健的大谷翔平 創下歷史球季
去年9月動手肘手術的大谷翔平，為了要在明年投球，今年暫時專心擔任打者，不過他幾乎全勤出賽，大谷單季出賽159場，54轟、130分打點、59盜，打擊率3成10，不管把大谷的成績放在哪一隊，都是十分有說服力的成績。
美國媒體ESPN節目《Get Up》製作人Paul Hembekides表示，如果不是美聯、國聯各有一個年度MVP，而是大聯盟只有一個MVP的情況下，他會把MVP投給Judge，他說：「我無法相信網友們、以及現實中有這麼多人認為大谷翔平打出一個更有價值的賽季。」
事實上，不只Hembekides質疑，還有紅襪前球星David Ortiz也感到意外，因為大谷是專職DH，過去從未有指定打擊球員拿下MVP。
不過大谷創下大聯盟首見的單季「50-50」紀錄，這是非常罕見的，Hembekides表示：「明確地說，Judge的打擊成績是大聯盟史上前10或是前12名內，不僅是大谷，他創造出比其他球員更多的價值。」
洋基隊「法官」Judge曾在2022年締造單季62轟美聯紀錄，今年出賽158場，58轟、133分打點、打擊率3成22，整體攻擊指數（OPS）為1.159。Judge也拿下美聯全壘打王、打點王，是本季美聯MVP熱門人選之一，不過關於他或是大谷本季較出色？這樣的辯論，依舊在上演。
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去年9月動手肘手術的大谷翔平，為了要在明年投球，今年暫時專心擔任打者，不過他幾乎全勤出賽，大谷單季出賽159場，54轟、130分打點、59盜，打擊率3成10，不管把大谷的成績放在哪一隊，都是十分有說服力的成績。
美國媒體ESPN節目《Get Up》製作人Paul Hembekides表示，如果不是美聯、國聯各有一個年度MVP，而是大聯盟只有一個MVP的情況下，他會把MVP投給Judge，他說：「我無法相信網友們、以及現實中有這麼多人認為大谷翔平打出一個更有價值的賽季。」
事實上，不只Hembekides質疑，還有紅襪前球星David Ortiz也感到意外，因為大谷是專職DH，過去從未有指定打擊球員拿下MVP。
不過大谷創下大聯盟首見的單季「50-50」紀錄，這是非常罕見的，Hembekides表示：「明確地說，Judge的打擊成績是大聯盟史上前10或是前12名內，不僅是大谷，他創造出比其他球員更多的價值。」
洋基隊「法官」Judge曾在2022年締造單季62轟美聯紀錄，今年出賽158場，58轟、133分打點、打擊率3成22，整體攻擊指數（OPS）為1.159。Judge也拿下美聯全壘打王、打點王，是本季美聯MVP熱門人選之一，不過關於他或是大谷本季較出色？這樣的辯論，依舊在上演。