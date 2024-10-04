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美國職棒大聯盟（MLB）國聯分區系列戰將於明（5）日開打，聖地牙哥教士隊將與洛杉磯道奇展開5戰3勝制的對戰，兩支長期爭奪國聯西區冠軍的世仇在季後賽碰頭格外受到關注。不過，近日教士球團的售票政策卻引發爭議，為了避免被道奇球迷「反客為主」，想盡辦法以阻止道奇球迷買票進場。作為國聯頭號種子的道奇隊，在分區系列賽握有主場優勢，前兩場比賽將在洛杉磯舉行，隨後G3、G4預計於10月7日在聖地牙哥主場進行。針對這兩場主場比賽，教士球團修改門票販售的限制措施，這動作被認為是為了阻止居住在洛杉磯的道奇隊球迷買票。美媒《Bleacher Report》在官方X（舊稱推特）上轉發購票網站的「重要通知」，該通知明確表示：「教士主場位於聖地牙哥，故本次活動的門票僅限於聖地牙哥縣、南橘郡、西亞利桑那州、拉斯維加斯或其周邊地區的居民購買，其他地區的居民如果購買，門票將在不另行通知的情況下被取消並退款。」教士季後賽的購票限制，無非就是衝著道奇球迷，專門報導道奇新聞的《Dodgers Nation》指出：「教士隊拼命不讓從洛杉磯來的道奇隊球迷進入沛可球場（Petco Park）。」「教士隊正努力擺脫道奇隊這個巨大陰影。事實上，道奇隊早已是加州的心臟和靈魂。」《Dodgers Nation》在文內寫道，「從最近的動向來看，教士隊希望避免沛可球場被道奇隊球迷佔據。尤其季後賽是短期賽，主場優勢非常重要，教士只是想方設法擴大主場優勢。」然而，教士限制客隊球迷的購票政策在美國職棒並不常見，也引起了不少球迷的不滿。在日本，主、客場座位通常有明確的區分，但在美國，球迷享有更大的自由度，這種做法被認為是限制球迷的權利。