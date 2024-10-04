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▲《黑白大廚》評審包含知名美食專家白種元（左）及韓國唯一米其林三星主廚安成宰（右）。（圖／netflixkr IG）

▲韓國料理競賽節目《黑白大廚》熱播中，新奇的料理手法及賽制經常掀起觀眾討論。（圖／netflixkr IG）

9月開播的韓國料理競賽真人秀《黑白大廚：料理階級大戰》找來80位小有名氣的廚師對抗20位頂尖大廚，每每播出不論是賽制還是料理內容，都掀起觀眾熱議。近日節目播出片段，擔任評審的知名廚師、美食品鑑家白種元看到有試吃員把一大塊牛排倒掉，讓他好奇原因為何，竟直接走到廚餘桶前拿起那塊牛排試吃，能屈能伸的舉動讓看到這幕的觀眾都被震撼，也大讚白種元：「難怪他可以成功，真的不是沒道理」。節目《黑白大廚》通過料理對決讓大家更認識這些韓國的菁英廚師，評審包含重量級美食專家白種元，和韓國唯一米其林三星主廚安成宰。近期節目播出片段，幾位大廚被分成4組競賽，並邀請20位吃播名人到場消費，看哪一組的營業額高，即可繼續晉級。比賽進行到一半，眼尖的白種元就發現有許多吃播主沒把美籍韓裔主廚愛德華李煎的牛排吃完，讓白種元不能理解。他認為這些名人都是吃播直播主出身，不可能有吃不下的情況，因此很有實驗精神的白種元，竟直接走到廚餘區，把盤子上被丟棄的牛排拿起來吃。白種元品嘗後發現，牛排太乾柴了，一下就判斷出問題出在哪；他這個親身試驗的舉動在節目播出後也引起廣大觀眾注意，更有台灣粉絲在Threads發文，直呼：「完全被白種元這一幕嚇到」，認為白種元會成功不是沒有道理的，大讚白種元「很猛」。該篇串文曝光後也吸引44萬人觀看，大家紛紛留言討論，「白代表說過廚師要觀察客人剩下的廚餘，為什麼剩下需要被在意」、「用心沒架子的實業家，好感度拉滿」、「他在另一個節目裡也是直接翻店家的廚餘，了解賣不好的原因，很震撼，也讓人明白他的厲害之處」、「我看到這邊也嚇到！以為只是看剩什麼而已，沒想到竟然拿起來吃，想說白老師你太認真了啦！」、「會成為強者不是沒有原因的」、「難怪他可以成功真的不是沒道理」。58歲的白種元不僅是廚師，更是韓國知名的企業家、作家，他創立的飲食集團The Born，在全球有2300多家連鎖店，拍攝過節目《生意天才白社長》、《美味的廣場》等，在《姜食堂》擔當特別來賓的表現也令觀眾印象深刻。更有不少粉絲讚嘆，以白種元的地位和財力，其實根本不用到處拍攝節目，純粹是因為他對料理的熱愛和對廚師的重視，讓他願意為了這塊產業貢獻心力。