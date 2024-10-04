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今年餐飲業出現一波加薪潮，鎖定年末聚餐旺季和新店開設需求，大舉徵才也加薪留才。根據人力銀行統計，目前仍有高達23萬筆餐飲住宿工作機會，等待求職者投履歷應徵，最缺乏的職缺類型包括外場服務人員、廚助人員以及內場廚師。鼎泰豐在年中宣布薪資調漲，加薪幅度6%到9%，無經驗的外場人員起薪已經高達5萬元，大型的連鎖品牌王品集團9月起也有新的薪資方案，規劃在第4季要擴大徵才300人，開出儲備幹部最快一年內月薪就能達到55000元高薪吸引人才。餐飲業大動作調薪，鎖定的就是年末聚餐旺季及新店開設需求，其中樂多多集團因應海內外展店大量的人力需求，釋出100個以上的店主管職缺，除了店主管月薪上看8萬，獲邀完成面試的求職者，還可以免費吃火鍋。日系的迴轉壽司藏壽司，配合新店開張，大舉徵才，不到一年的時間也已經2度調薪，集團發展的核心人才儲備店長，累計幅度超過2成。1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，餐飲業的業績持續走高，根據經濟部的數據顯示，8月份餐飲業營業額890億元，年增1.8%，1至8月營業額為6896億元，也創歷年同期新高，年增3.6%，連續兩年超乎水準的業績表現，業者更有餘裕加薪留才。不只指標性的餐飲業者動作頻頻，曾仲葳指出，從主計處的薪資統計來看，過去兩年，整體餐飲業已經加薪近10%，薪資快速成長，為的就是要讓員工有足夠的幸福感，在少子化的求才困境下搶下好人才，目前1111人力銀行資料庫有高達23萬筆餐飲住宿工作機會，等待求職者投履歷應徵，最缺乏的職缺類型包括外場服務人員、廚助人員以及內場廚師。