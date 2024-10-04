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▲江柏樂表示，今年底至明年應該不會再有重大天災發生，但要留意兩岸情勢。（圖／記者陳韋帆攝）

▲江柏樂認為，台灣房價過高，至少應下修15%才合理，而台灣未來繁榮昌盛，與中國是否和平共存息息相關。（圖／記者陳韋帆攝）

山陀兒颱風造成高雄、基隆、瑞芳、花東等多處水災、土石流，知名風水師江柏樂接受《NOWnews》訪問表示，「依卦象來看，這是今年最後一次大天災，後續只要注意小地震、兩岸情勢，國運不會有什麼大問題。」台灣今年下半年7月凱米颱風、10月山陀兒颱風，2颱風皆造成多縣市水災，甚至還導致土石流發生；另，據氣象署資料，統計至今年10月4日，全台共發生474次有感地震，其中又以花蓮0403大地震令人印象最深刻，當月有感地震高達348個。江柏樂表示，年初就有預言，龍年因屬土，代表地震、山崩、土石流，所以今年會有震災、風災，也會有兩岸發生摩擦的可能，但根據卦象，山陀兒風災淹水，應該是今年最後一次天災。今年底至明年國運部分，他指出，應該不會再有重大天災，不過仍要留意兩岸情勢，勸政府應以和為貴，避免緊張情勢升溫，也要注意小地震避免人員傷亡，而明年是蛇年，主血光之災，犯太歲四生肖「豬、蛇、猴、虎」要特別當心車禍、船難、飛機失事等意外發生。江柏樂以風水堪輿聞名，鮮少有人知道他也曾開過租屋公司，且經營有道、獲利不少，他指出，「我現在是全台看風水，累計約1萬多戶，聽到案場報價覺得有夠可怕，板橋9字頭、三重、中和8字頭、土城5~6字頭、鶯歌4字頭。」他認為，「現在的房價都是建商跟投資客一起炒起來的，應該至少要下修15%，畢竟大部分上班族薪水都沒有漲，漲的都是最低薪資，不知道到底賣給誰，再不跌最後就會天怒人怨。」江柏樂還提到，「台灣是寶島，中央山脈就是最好的龍脈，現在台灣的繁榮，一切端賴政府智慧，不可刺激中國或製造對立，我自己來自漳州、岳父是上海人，怎否認來自中國、同根同源？兩岸應和平共存，不要把台灣推向危險邊緣，才能繁榮昌盛。」