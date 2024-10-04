南韓女團(G)I-DLE今（4）日起一連3天在台北小巨蛋開唱，子瑜的媽媽黃燕玲也力挺女兒好友，拿著舒華的扇子從台南趕上來，雀躍心情全寫在臉上。
《NOWnews今日新聞》直擊到等待進場的子瑜媽媽黃燕玲，她拿著花束、舒華的扇子，據悉她是今天從台南北上，風雨無阻也要支持(G)I-DLE。
問及子瑜也有機會在台北開演唱會嗎？黃燕玲表示：「我也希望在台灣聽到子瑜開唱。」自己最近則都在聽(G)I-DLE的歌，「她們的歌很年輕，很好聽！」此外，舒華的應援團Dora、鍾明軒也有到場支持。
(G)I-DLE介紹 「台灣寶貝」舒華二度在家鄉專場開唱
(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年5月2日推出的6人女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制。
她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，「阿嬤饋咖」也一度成為台灣的流行語。
5姝不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並於去年7月首度在台北舉辦2場演唱會，因為是在台的第一次專場演出，加上是台灣籍成員舒華第一次回家鄉「正式」表演，她當時感動到落淚，動容數萬名觀眾跟著哭，意義非凡
(G)I-DLE介紹
出道日：2018年5月2日
公 司：Cube娛樂
成 員：小娟（隊長）、Minnie、薇娟、雨琦、舒華
粉絲名：Neverland（네버랜드）、華語圈自稱「奶味藍」
代表作：
《LATATA》
《Oh my god》
《TOMBOY》
《MY BAG》
《Nxde》
《Fate》
《Queencard》
《Super Lady》
《Klaxon》
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問及子瑜也有機會在台北開演唱會嗎？黃燕玲表示：「我也希望在台灣聽到子瑜開唱。」自己最近則都在聽(G)I-DLE的歌，「她們的歌很年輕，很好聽！」此外，舒華的應援團Dora、鍾明軒也有到場支持。
(G)I-DLE介紹 「台灣寶貝」舒華二度在家鄉專場開唱
(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年5月2日推出的6人女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制。
她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，「阿嬤饋咖」也一度成為台灣的流行語。
5姝不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並於去年7月首度在台北舉辦2場演唱會，因為是在台的第一次專場演出，加上是台灣籍成員舒華第一次回家鄉「正式」表演，她當時感動到落淚，動容數萬名觀眾跟著哭，意義非凡
(G)I-DLE介紹
出道日：2018年5月2日
公 司：Cube娛樂
成 員：小娟（隊長）、Minnie、薇娟、雨琦、舒華
粉絲名：Neverland（네버랜드）、華語圈自稱「奶味藍」
代表作：
《LATATA》
《Oh my god》
《TOMBOY》
《MY BAG》
《Nxde》
《Fate》
《Queencard》
《Super Lady》
《Klaxon》