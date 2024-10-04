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▲ (G)I-DLE台北小巨蛋演唱會Day1。（圖／記者陳雅蘭攝）

南韓女團(G)I-DLE今（4）日起一連3天在台北小巨蛋開唱，子瑜的媽媽黃燕玲也力挺女兒好友，拿著舒華的扇子從台南趕上來，雀躍心情全寫在臉上。《NOWnews今日新聞》直擊到等待進場的子瑜媽媽黃燕玲，她拿著花束、舒華的扇子，據悉她是今天從台南北上，風雨無阻也要支持(G)I-DLE。問及子瑜也有機會在台北開演唱會嗎？黃燕玲表示：「我也希望在台灣聽到子瑜開唱。」自己最近則都在聽(G)I-DLE的歌，「她們的歌很年輕，很好聽！」此外，舒華的應援團Dora、鍾明軒也有到場支持。(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年5月2日推出的6人女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制。她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，5姝不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並於去年7月首度在台北舉辦2場演唱會，因為是在台的第一次專場演出，加上是台灣籍成員，她當時感動到落淚，動容數萬名觀眾跟著哭，意義非凡出道日：2018年5月2日公 司：Cube娛樂成 員：小娟（隊長）、Minnie、薇娟、雨琦、舒華粉絲名：Neverland（네버랜드）、華語圈自稱「奶味藍」代表作：《LATATA》《Oh my god》《TOMBOY》《MY BAG》《Nxde》《Fate》《Queencard》《Super Lady》《Klaxon》