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▲亞昕表示，增資股價高於現價，依舊完成認購，顯示股東們看好亞昕長期規劃與發展。圖為亞昕董事長姚連地。（圖／記者陳韋帆攝）

▲陳傑鳴表示，現階段購屋長期自住尚可，但如果是投資，購屋與營建股，皆不宜炒短線。（合成圖／翻攝pexels、記者陳韋帆攝）

房市缺銀彈，房貸排隊潮湧現，導致買氣腰斬，加上央行宣示打房，造成營建股狂瀉多日，不過，此時卻發生一個股市奇蹟，亞昕(5213)跌破日前發行「現金增資」價，5仟萬股卻依舊全部完購，亞昕今(4)日發布重訊表示，「顯示股東們對於公司未來發展深具信心，故如期認足。」據亞昕重訊，「現金增資」普通股5仟萬股，9月6日宣布每股認購價格37.45元，9月25日～9月27日特定人繳款日，9月30日～10月1日，承銷券商繳款日10月2日（順延至10/4），10月4日正式收足股款，實收股款總額18.725億元。亞昕9月6日~9月19日收盤價落在37.4~38.85元波動，9月20日央行第七波房市管制正式啟動，開始一路狂瀉，今(4)日來到近期最低點，收盤價32.55元。亞昕表示，這檔增資是在9月6日發行，當時認購股價37.45元，低於當時的市價。不過，央行9月19日公布第七波信用管制，隨後營建股就一路下跌至今，不可否認的是，目前股票價格（10/4收盤價為32.55元）已低於增資股價37.45元，一張價差4.9元，相當現金4900元。不過，公司統計，股東們繳款時間點，大多是在央行宣布打炒房後認購，顯示原始股東對於公司長期規畫與發展相對了解，顯示對於未來發展具有相當信心。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，銀行房貸水位拉警報，房市買氣翻轉，各大房仲短短3個月出現買氣腰斬現象，而預售案看屋人潮也明顯下降，顯示銀行缺房貸銀彈衝擊相當大，對於建商而言，接下來的交屋壓力也會倍增，恐有不少違約產生。他建議，現階段購屋宜看長線不宜看短線，換句話說，購屋置產長期自用沒問題，短線炒作行為都應該要停止，而營建股部分，基本上都是隨著房市買氣起伏，下一波反彈或高峰何時到來很難估算，建議股民現階段入市宜更謹慎，切莫衝動進場。