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▲舒華每次一登場，尖叫聲總是最大。（圖／讀者提供）

▲(G)I-DLE台北小巨蛋演唱會Day1。（圖／讀者提供）

(G)I-DLE今（4）日在台北小巨蛋熱鬧開唱，Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華在尾聲時，感性跟1萬名Neverland（粉絲名）告白，泰國籍的Minnie、母語韓文的薇娟、小娟，亦是全程用中文謝謝歌迷，舒華還不小心講出台灣國語「4偶嗎？」5人還表演韋禮安的《如果可以》，發文標準，誠意滿滿。舒華被拱「單人舞蹈挑戰」，她一開始沒答應，撂出台灣國語：「4偶嗎？因為其實….」但全場不斷高喊「葉舒華」害她說話被打斷，舒華作勢生氣說：「好！我！會！一般就是，不是我們主場，我是不會做這件事情啦….」隨後就比一個大愛心舞蹈，成員就調侃她「很會耶」。再來就是成員一一用中文道別，Minnie發音超標準的表示：「各位！今天的表演怎麼樣啊？多虧了Neverland，我覺得非常有趣，Neverland也覺得有趣嗎？今天也來了很多人，真的非常感謝你們，隔了很久能跟台北的Neverland一起玩，我真的很幸福，還剩下兩天，剩下的日子也要一起開心的玩喔！今天請大家小心回去，並度過美好的一晚，很愛很愛你們喔！謝謝！」薇娟說：「親愛的台北Neverland，我真的很想你們，等一下颱風要來，我從前就很擔心，但是能見到你們，真的很開心和幸福，我們多了一份珍貴的回憶，剩下的兩天，演出也要開心的玩喔，我愛你們。」但因為颱風已走，大家頻頻笑出聲打斷她，她也一頭霧水，最後堅持講完再說，模樣超呆萌。小娟表示：「親愛的Neverland們，謝謝你們今天過來…..（忘詞）多虧了你們的….大聲一遍，我感到非常的幸福，Neverland們也有感到幸福嗎？很感謝大家，明年還要再見喔，我愛你！」詞彙發音雖然一度令人聽不懂，但歌迷仍給予掌聲鼓勵。雨琦先是裝難過擦淚，然後模仿上述3人的發音，接著說道：「親愛的Neverland們，大家玩得開心嗎？這次真的距離美巡結束真的過了兩週，真的憋死了，很想趕快來台北見到家，希望大家玩的開心，薇娟剛剛有說颱風很厲害，大家也還是來看我們，大家注意安全第一喔！其實去年來台北，今年夢想來到小巨蛋，很感慨，謝謝你們的支持，Neverland 6年半、7年了，有沒有從出道就喜歡我們的？也不一定要出道就喜歡我們啦，但希望未來的日子裡，也要健健康康的，可以答應我嗎？不論你是要工作還是學生，都要記得(G)I-DLE一定會陪在你們身邊，遇到困難都要勇敢面對，要先好好愛自己再愛別人，要為自己驕傲喔！」壓軸發言的舒華一陣尷尬，隨後娓娓道來：「你們今年來的時候有沒有下大雨啊！有乾掉了嗎？有就好，這裡很熱，時隔一年多回來這裡開演唱會，場地又變大了，一直都很謝謝你們，等一下，詞彙不足…啊，謝謝你們一直支持我們，讓我們有更大的舞台發展自己的夢想，成員也在自己的領域做自己想做的事，好開心，像雨琦說的，要愛自己再愛別人，我不知道我們有沒有影響到你們。明天上班加油，有空的話就來玩，有票的話啦！到時候見，阿不要劇透好嗎？明天見，謝謝你們。」演出最後，他們帶來韋禮安的《如果可以》、《Bloom》，結束第一天的演唱會。(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年5月2日推出的6人女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制。她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，5姝不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並於去年7月首度在台北舉辦2場演唱會，因為是在台的第一次專場演出，加上是台灣籍成員，她當時感動到落淚，動容數萬名觀眾跟著哭，意義非凡出道日：2018年5月2日公 司：Cube娛樂成 員：小娟（隊長）、Minnie、薇娟、雨琦、舒華粉絲名：Neverland（네버랜드）、華語圈自稱「奶味藍」代表作：《LATATA》《Oh my god》《TOMBOY》《MY BAG》《Nxde》《Fate》《Queencard》《Super Lady》《Klaxon》