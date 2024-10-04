張育成不打12強！富邦悍將游擊手張育成今年季中返台發展，球團今天發出聲明，張育成因8月底出賽導致手指出現關節擠壓挫傷，由於復原進度落後，故決定先向組訓委員婉拒本次12強中華隊的邀請。富邦悍將球團聲明，「經與入選60人大名單選手本人溝通後，如入選12強中華隊28人最終最終名單，將在中職例行賽結束後投入中華隊賽事訓練，悍將球團期望每一位入選球員都能以最佳狀態迎戰高張力的12強賽事。」
張育成退出12強賽 中華隊四棒誰來扛
有關世界棒球12強賽事球員名單，富邦悍將球團經與入選60人大名單選手本人溝通後，如入選12強中華隊28人最終最終名單，將在中職例行賽結束後投入中華隊賽事訓練，悍將球團期望每一位入選球員都能以最佳狀態迎戰高張力的12強賽事。
張育成因8月底出賽導致手指出現關節擠壓挫傷，由於復原進度落後，故決定先向組訓委員婉拒本次12強中華隊的邀請，將利用季末時間進行養傷調整，專心備戰明年中職賽事，並期望有機會入選2025WBC資格賽中華隊，再次為國效力。
張育成今年在季中選秀前夕歸國，跟富邦悍將簽下一紙 3.5年總值9250萬的複數年合約，超越2021年江少慶的4.5年6120萬，一舉躍居中職史上最大合約。
不過張育成在球季中也有歷經受傷影響，左手指關節擠壓挫傷影響他最多，甚至他還打止痛針上場，不過今年他出賽45場，10轟，打擊率2成76，明年球季是否可以幫助球隊戰績更上層樓，也令人期待。
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有關世界棒球12強賽事球員名單，富邦悍將球團經與入選60人大名單選手本人溝通後，如入選12強中華隊28人最終最終名單，將在中職例行賽結束後投入中華隊賽事訓練，悍將球團期望每一位入選球員都能以最佳狀態迎戰高張力的12強賽事。
張育成因8月底出賽導致手指出現關節擠壓挫傷，由於復原進度落後，故決定先向組訓委員婉拒本次12強中華隊的邀請，將利用季末時間進行養傷調整，專心備戰明年中職賽事，並期望有機會入選2025WBC資格賽中華隊，再次為國效力。
張育成今年在季中選秀前夕歸國，跟富邦悍將簽下一紙 3.5年總值9250萬的複數年合約，超越2021年江少慶的4.5年6120萬，一舉躍居中職史上最大合約。
不過張育成在球季中也有歷經受傷影響，左手指關節擠壓挫傷影響他最多，甚至他還打止痛針上場，不過今年他出賽45場，10轟，打擊率2成76，明年球季是否可以幫助球隊戰績更上層樓，也令人期待。