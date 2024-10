我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年第三屆世界12強棒球錦標賽,大巨蛋賽事各座位區間圖。(圖/翻攝自世界十二強棒球錦標賽 臉書)

▲世界棒壘總會(WBSC)舉辦的第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽,將於11月在台北大巨蛋進行預賽,中華棒協在今(23)日舉辦B組預賽的賽事記者會,並公布本次賽事的票價相關資訊。(圖/翻攝自世界十二強棒球錦標賽 臉書)

2024第3屆世界棒球12強賽(英語:WBSC Premier 12), 簡稱 將在今年11月9日到11月24日展開,在此前在9月27、28日推出的 大巨蛋 限量套票已全數搶購一空。世界棒球12強賽(英語:WBSC Premier 12),簡稱12強,是世界棒壘球聯盟所舉辦的國際棒球賽事。世界棒壘球聯盟因應世界盃棒球賽於2011年走入歷史,世界性的頂級棒球賽事僅存世界棒球經典賽,特別於相鄰兩屆的世界棒球經典賽中間新創此項賽事。由於兩項賽事皆為四年一屆,自2013年起,世界棒球經典賽與世界棒球12強賽每兩年交替舉行一次。中華隊賽事入場即贈「就一起Pin!入場限定紀念徽章」與「賽事紀念資料夾」,每日賽程發布不同款式,共有多款樣式供球迷朋友收集留念。根據《NOWnews》記者實際觀察,10月3日售票狀況多,這次售票由「拓元」售票系統負責,不過昨日中信卡友售票時,卻發現有價格「誤標」的狀況,對此, 主辦方也緊急致歉改善 。另外也有球迷大喊「刷卡失敗」,對於付費時有點不滿。今天購票系統還算順暢,結果中韓之戰、中日大戰都賣光,剩下古巴、多明尼加、澳洲等隊,還有機會購買。《NOWnews》也建議球迷在購票時要先輸入卡號,緯來體育台、東森新聞台與中華電信MOD愛爾達體育台11/13台灣時間18:00:澳洲 vs 日本11/13台灣時間18:30:多明尼加 vs 古巴11/14台灣時間18:00:古巴 vs 韓國11/15台灣時間15:00:多明尼加 vs 澳洲11/16台灣時間12:00:澳洲 vs 古巴11/16台灣時間18:30:多明尼加 vs 韓國11/17台灣時間18:00:古巴 vs 日本11/18台灣時間12:00:澳洲 vs 韓國11/18台灣時間18:00:日本 vs 多明尼加11/13台灣時間18:30:韓國 vs 中華台北11/14台灣時間18:30:中華台北 vs 多明尼加11/15台灣時間18:00:韓國 vs 日本11/16台灣時間18:00:日本 vs 中華台北11/17台灣時間18:30:中華台北 vs 澳洲11/18台灣時間18:30:古巴 vs 中華台北