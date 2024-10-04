2024第3屆世界棒球12強賽（英語：WBSC Premier 12），簡稱12強，將在今年11月9日到11月24日展開，中華隊與韓國、日本、古巴、多明尼加和澳洲被分在B組，中華隊預賽5場全都在大巨蛋舉行，而且皆為晚場賽事，中間還有1天休兵日避免4連戰，在此前在9月27、28日推出的大巨蛋限量套票已全數搶購一空。今（4）日大會也開放全部球迷購票，結果球迷相當踴躍，中華隊對上日本一戰「開放10分鐘」內就被搶購一空，對韓國戰也已經賣完，《NOWnews今日新聞》也實際進入售票系統為讀者實測，發現售票速度比想像中還快。
什麼是世界12強棒球賽？
世界棒球12強賽（英語：WBSC Premier 12），簡稱12強，是世界棒壘球聯盟所舉辦的國際棒球賽事。世界棒壘球聯盟因應世界盃棒球賽於2011年走入歷史，世界性的頂級棒球賽事僅存世界棒球經典賽，特別於相鄰兩屆的世界棒球經典賽中間新創此項賽事。由於兩項賽事皆為四年一屆，自2013年起，世界棒球經典賽與世界棒球12強賽每兩年交替舉行一次。
世界12強棒球錦標賽B組預賽，所有中華隊賽事都在臺北大巨蛋舉行，國際賽事精彩內容獲眾多品牌贊助支持，組成全臺最強應援團。
中華隊賽事入場即贈「就一起Pin!入場限定紀念徽章」與「賽事紀念資料夾」，每日賽程發布不同款式，共有多款樣式供球迷朋友收集留念。
本屆12強大巨蛋賽事包含5場中華隊賽事與1場日韓賽事，各對戰組合單場門票將在10月4日中午12點全面開賣，而中信卡友可以提前於10月3日享有搶先購資格。
根據《NOWnews》記者實際觀察，10月3日售票狀況多，這次售票由「拓元」售票系統負責，不過昨日中信卡友售票時，卻發現有價格「誤標」的狀況，對此，主辦方也緊急致歉改善。另外也有球迷大喊「刷卡失敗」，對於付費時有點不滿。
此外11月16日由日本對上中華隊的比賽在昨天5分鐘內就已經完售。不只「中華隊VS日本」、「中華隊VS韓國」也賣完，民眾購票相當踴躍。
今天購票系統還算順暢，結果中韓之戰、中日大戰都賣光，剩下古巴、多明尼加、澳洲等隊，還有機會購買。
《NOWnews》也建議球迷在購票時要先輸入卡號，最後要等系統「轉圈圈」的步驟完全跑完，付款才算數，否則很可能沒有購票成功。
2024第3屆世界棒球12強賽轉播資訊
電視直播：
緯來體育台、東森新聞台與中華電信MOD愛爾達體育台
網路平台：
Hami Video、ELTA.tv
2024年世界棒球12強賽B組詳細賽程：
日本名古屋巨蛋
11/13台灣時間18:00：澳洲 vs 日本
台北市立天母棒球場
11/13台灣時間18:30：多明尼加 vs 古巴
11/14台灣時間18:00：古巴 vs 韓國
11/15台灣時間15:00：多明尼加 vs 澳洲
11/16台灣時間12:00：澳洲 vs 古巴
11/16台灣時間18:30：多明尼加 vs 韓國
11/17台灣時間18:00：古巴 vs 日本
11/18台灣時間12:00：澳洲 vs 韓國
11/18台灣時間18:00：日本 vs 多明尼加
台北大巨蛋
11/13台灣時間18:30：韓國 vs 中華台北
11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加
11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本
11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北
11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲
11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北
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世界棒球12強賽（英語：WBSC Premier 12），簡稱12強，是世界棒壘球聯盟所舉辦的國際棒球賽事。世界棒壘球聯盟因應世界盃棒球賽於2011年走入歷史，世界性的頂級棒球賽事僅存世界棒球經典賽，特別於相鄰兩屆的世界棒球經典賽中間新創此項賽事。由於兩項賽事皆為四年一屆，自2013年起，世界棒球經典賽與世界棒球12強賽每兩年交替舉行一次。
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本屆12強大巨蛋賽事包含5場中華隊賽事與1場日韓賽事，各對戰組合單場門票將在10月4日中午12點全面開賣，而中信卡友可以提前於10月3日享有搶先購資格。
根據《NOWnews》記者實際觀察，10月3日售票狀況多，這次售票由「拓元」售票系統負責，不過昨日中信卡友售票時，卻發現有價格「誤標」的狀況，對此，主辦方也緊急致歉改善。另外也有球迷大喊「刷卡失敗」，對於付費時有點不滿。
此外11月16日由日本對上中華隊的比賽在昨天5分鐘內就已經完售。不只「中華隊VS日本」、「中華隊VS韓國」也賣完，民眾購票相當踴躍。
今天購票系統還算順暢，結果中韓之戰、中日大戰都賣光，剩下古巴、多明尼加、澳洲等隊，還有機會購買。
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2024第3屆世界棒球12強賽轉播資訊
電視直播：
緯來體育台、東森新聞台與中華電信MOD愛爾達體育台
網路平台：
Hami Video、ELTA.tv
2024年世界棒球12強賽B組詳細賽程：
日本名古屋巨蛋
11/13台灣時間18:00：澳洲 vs 日本
台北市立天母棒球場
11/13台灣時間18:30：多明尼加 vs 古巴
11/14台灣時間18:00：古巴 vs 韓國
11/15台灣時間15:00：多明尼加 vs 澳洲
11/16台灣時間12:00：澳洲 vs 古巴
11/16台灣時間18:30：多明尼加 vs 韓國
11/17台灣時間18:00：古巴 vs 日本
11/18台灣時間12:00：澳洲 vs 韓國
11/18台灣時間18:00：日本 vs 多明尼加
台北大巨蛋
11/13台灣時間18:30：韓國 vs 中華台北
11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加
11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本
11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北
11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲
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